Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:45 1

С Александром Тихомировым амурчане простятся 19 мая

С Александром Тихомировым амурчане простятся 19 мая
Фото Игоря Павлова

Прощание с народным художником России Александром Тихомировым состоится 19 мая в кафедральном соборе в переулке Релочном. Оно начнется в 11:00. С 12:00 до 13:15 пройдет отпевание.

В 13:15 начнется панихида.

Александр Тихомиров скоропостижно скончался 17 мая. Официально о причине смерти не сообщается, известно, что болезнь проявилась внезапно. Александр Евгеньевич на днях почувствовал себя плохо, он умер в больнице. В марте ему исполнился 61 год.

Просмотров всего: 2422

#жизнь #культура

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 4

В Магдагачинском районе ищут пропавшего грибника
Происшествия 15

За коммунальные долги амурскую семью выселили из квартиры

Культура 1

Наш долг реализовать замыслы Тихомирова: известные амурчане выражают соболезнования в связи со смертью художника
В России и мире

Король Нидерландов признался, что тайно подрабатывает пилотом гражданской авиации