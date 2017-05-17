С Александром Тихомировым амурчане простятся 19 мая

Фото Игоря Павлова

Прощание с народным художником России Александром Тихомировым состоится 19 мая в кафедральном соборе в переулке Релочном. Оно начнется в 11:00. С 12:00 до 13:15 пройдет отпевание.

В 13:15 начнется панихида.

Александр Тихомиров скоропостижно скончался 17 мая. Официально о причине смерти не сообщается, известно, что болезнь проявилась внезапно. Александр Евгеньевич на днях почувствовал себя плохо, он умер в больнице. В марте ему исполнился 61 год.

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#жизнь #культура

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Нино Кохреидзе