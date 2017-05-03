Кузбасская сотрудница полиции получила срок за истязание школьницы на автостоянке

Фото: nospress.ru

В Кемеровской области бывшая сотрудница правоохранительных органов признана судом виновной в истязании девочки-подростка на автостоянке. Об этом, со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного управления СКР, сообщает VSE42.Ru.

По данным следствия женщина получила от знакомых информацию о том, что несовершеннолетняя распространяет о ней ложные сведения. Сотрудница полиции решила преподать обидчице урок. Она подкараулила школьницу на автомобильной стоянке, в помещении, где отдыхали водители большегрузов. Злоумышленница пригласила девочку внутрь поговорить и заперла дверь.

В течение нескольких часов подряд правоохранительница удерживала свою жертву в закрытом помещении, нанося ей удары по разным частям тела и пытаясь обрезать волосы канцелярским ножом.

Пострадавшей удалось сбежать по счастливой случайности, после чего мать девочки обратилась с заявлением в полицию.

После проведения нейролингвистической экспертизы стало окончательно ясно, что девушка говорила правду, а уже бывшая сотрудница полиции – вводила следствие в заблуждение.

Женщина была признана виновной: за свои злодеяния она получила два года лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же срок.

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Алексей Воскобойников