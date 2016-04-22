В Амурской области стартует летний семестр студенческих отрядов
18 мая в 16:00 на площади имени Ленина в Благовещенске пройдет торжественная линейка, посвященная открытию летнего трудового семестра студенческих отрядов Амурской области. Планируется участие не менее 20 студотрядов учреждений высшего и среднего образования региона.
В рамках мероприятия состоится вручение путевок в летний трудовой семестр, награждение призеров и победителей спартакиады студенческих отрядов, творческие выступления.
Организаторами открытия летнего трудового семестра, являются муниципальное бюджетное учреждение Центр развития молодежных и общественных инициатив «Выбор» и Амурское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».
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