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18мая
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сегодня, 11:27 0

В Амурской области стартует летний семестр студенческих отрядов

18 мая в 16:00 на площади имени Ленина в Благовещенске пройдет торжественная линейка, посвященная открытию летнего трудового семестра студенческих отрядов Амурской области. Планируется участие не менее 20 студотрядов учреждений высшего и среднего образования региона.

В рамках мероприятия состоится вручение путевок в летний трудовой семестр, награждение призеров и победителей спартакиады студенческих отрядов, творческие выступления.

Организаторами открытия летнего трудового семестра, являются муниципальное бюджетное учреждение Центр развития молодежных и общественных инициатив «Выбор» и Амурское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

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#вузы #ссузы

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