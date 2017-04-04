На аукционе Sotheby's продали серьги за 57 миллионов долларов

Фото: REUTERS

Самыми дорогими в мире стали серьги, проданные на аукционе дома Sotheby's в Женеве. Эксклюзивные украшения ушли с молотка за рекордные 57 миллионов долларов, передаёт «Лента.ру» со ссылкой на The Telegraph.

Серьги, выполненные в форме капли, украшены двумя грушевидными бриллиантами голубого и розового цвета. Серёжка с голубым камнем была продана за 42 миллиона долларов, вторая – за 15 миллионов. Оба украшения приобрёл один человек из Азии, который предпочёл сохранить своё имя в тайне.

В начале прошлого месяца на торгах в Гонконге за 71 миллион долларов с молотка ушёл редкий бриллиант «Розовая звезда» весом 59,6 карата (около 11,8 грамма). По оценке специалистов лаборатории Геммологического института Америки, «Розовая звезда» входит в подгруппу Тype IIa. – к ней относятся лишь 2 % всех огранённых бриллиантов. Представители этой группы по своему химическому составу являются самыми прозрачными и отличаются оптической чистотой.

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Алексей Воскобойников