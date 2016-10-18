Детский лагерь «Колосок» прошел проверку комиссии
Межведомственная комиссия по приемке детских оздоровительных лагерей и санаториев проверила «Колосок». После двухчасового обследования учреждения специалисты остались довольны, нарушений обнаружено не было, сообщает областной минобр.
В «Колоске» летняя оздоровительная кампания начинается 2 июня и продлится до 28 августа. За четыре смены здесь отдохнут около тысячи детей. К заезду детей в «Колоске» практически все готово.
«В этом году мы существенно обновили материальную базу: приобрели 250 новых кроватей, 50 тумбочек, более 120 скамеек для корпусов, 15 столов для столовой, беседки, катамараны, печи для кухни. Помимо этого, летом в лагере появится фонтан с подсветкой, новые гимнастические спортивные снаряды и экологическая тропа», – рассказал директор «Колоска» Владимир Доля.
Кроме того, в лагере проведен косметический ремонт, на 100 % укомплектован рабочий персонал, заключен договор с поставщиком продуктов питания, на территории учреждения проведена акарицидная обработка и другие процедуры, необходимые для обеспечения безопасности и комфорта детей.
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