В Благовещенске несовершеннолетний пьяный водитель пытался скрыться от полицейских

Фото: gorod55.ru

Благовещенские полицейские 17 мая преследовали нетрезвого водителя, передвигавшегося по городу на большой скорости. Изначально сотрудники ДПС, обратив внимание на автомобиль, который ехал с превышением скорости, потребовали водителя остановиться. Но тот проигнорировал стражей порядка. Тогда инспекторы начали погоню.

По информации амурского управления МВД, нарушитель совершал резкие маневры, создавал аварийную обстановку, угрожая жизни и здоровью других участников дорожного движения. Полицейские неоднократно предупреждали водителя, что для остановки его автомобиля будет применено табельное оружие. Однако нарушитель продолжал их игнорировать.

Тогда инспектор ДПС применил табельное оружие – сначала он в качестве предупреждения выстрелил вверх, а затем начал стрелять по колесам. Когда в районе села Чигири машина остановилась, водителя 2000 года рождения и четверых его пассажиров задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку. Полицейские установили, что несовершеннолетний водитель не имеет водительского удостоверения.

За нарушение правил дорожного движения в отношении молодого человека составлены административные протоколы по нескольким статьям: управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения, управление незарегистрированным транспортом, невыполнение требования полицейского об остановке, проезд на красный свет, неповиновение требованию сотрудника. Судом принято решение назначить правонарушителю штраф в размере 30 тысяч рублей.

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Екатерина PL