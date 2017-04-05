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сегодня, 10:45 5

В Благовещенске несовершеннолетний пьяный водитель пытался скрыться от полицейских

В Благовещенске несовершеннолетний пьяный водитель пытался скрыться от полицейских
Фото: gorod55.ru

Благовещенские полицейские 17 мая преследовали нетрезвого водителя, передвигавшегося по городу на большой скорости. Изначально сотрудники ДПС, обратив внимание на автомобиль, который ехал с превышением скорости, потребовали водителя остановиться. Но тот проигнорировал стражей порядка. Тогда инспекторы начали погоню.

По информации амурского управления МВД, нарушитель совершал резкие маневры, создавал аварийную обстановку, угрожая жизни и здоровью других участников дорожного движения. Полицейские неоднократно предупреждали водителя, что для остановки его автомобиля будет применено табельное оружие. Однако нарушитель продолжал их игнорировать.

Тогда инспектор ДПС применил табельное оружие – сначала он в качестве предупреждения выстрелил вверх, а затем начал стрелять по колесам. Когда в районе села Чигири машина остановилась, водителя 2000 года рождения и четверых его пассажиров задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку. Полицейские установили, что несовершеннолетний водитель не имеет водительского удостоверения.

За нарушение правил дорожного движения в отношении молодого человека составлены административные протоколы по нескольким статьям: управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения, управление незарегистрированным транспортом, невыполнение требования полицейского об остановке, проезд на красный свет, неповиновение требованию сотрудника. Судом принято решение назначить правонарушителю штраф в размере 30 тысяч рублей.

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#закон #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • •••pajzii

    •••pajzii
    49 минут назад

    Надо было пристрелить, чтобы в будущем никого на тот свет не отправил.

  • Oldlord

    Oldlord
    45 минут назад



    ~~Судом принято решение назначить правонарушителю штраф в размере 30 тысяч рублей.



    Всего лишь??? О_О

    А где несовершеннолетний, пьяный и без ВУ взял автомобиль?

    Почему этот вопрос не рассматривается?

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    35 минут назад

    слишком мягкое наказание

  • ETOYA

    ETOYA
    14 минут назад

    Полицейские установили, что несовершеннолетний водитель не имеет водительского удостоверения.

    Ну ежу понятно, что если несовершеннолетний, то без водительских прав

  • S kak $

    S kak $
    2 минуты назад

    теперь в Благовещенске есть свой Шамсуаров!

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