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Трамп: ни с одним политиком в истории не обращались хуже, чем со мной

Трамп: ни с одним политиком в истории не обращались хуже, чем со мной
Фото: Ридус

Президент США Дональд Трамп считает, что ни с одним политиком в истории не обращались хуже, чем с ним. Особенно американского лидера удручают бесконечные нападки со стороны СМИ. Об этом пишет «Российская газета».

«Ни с одним политиком в истории, и это я еще очень мягко выражаюсь, не обращались хуже, чем со мной», – заявил Трамп на встрече 17 мая с выпускниками Академии Береговой охраны США.

По словам главы государства, его избрали «не для того, чтобы служить вашингтонским СМИ, а для служения народу». «Но посмотрите только, как со мной обращаются, особенно пресса», – посетовал президент, обратив внимание на то, что подавляющая часть американских СМИ настроена против него и сознательно публикует недостоверную информацию. Американский лидер подчеркнул, что подобные публикации чинят препятствия для ведения внешней политики, в том числе для налаживания отношений с Россией.

«Я просто хочу сказать вам, что фальшивые репортажи в СМИ, сделанные вами, ребята, – лживые, ужасные, недостоверные – очень затрудняют переговоры с Россией». – сказал Трамп, обращаясь к журналистам на пресс-конференции.

В числе главных своих недоброжелателей республиканец назвал газету New York Times, а также телеканалы CNN, NBC, CBS и ABC. Все эти средства массовой информации Трамп назвал «врагами народа Америки».

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#политика #СМИ #США

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