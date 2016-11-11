Содержание нефтепродуктов в Зейском море в месте затонувшего судна превышено в 500 раз

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В пробах воды, взятых с Зейского водохранилища, специалисты обнаружили значительное превышение предельно допустимых норм содержания нефтепродуктов, сообщает газета «Зейский вестник». Частное судно «Тарбаган» затонуло 1 мая.

Пятно горюче-смазочных материалов обнаружили в 64 метрах от уреза льда береговой линии на Зейском водохранилище.

«Оказано негативное воздействие на водный объект рыбохозяйственного значения высшей категории. Но органы Росрыболовства не наделены полномочиями ущерба по оценке нанесенного водным ресурсам. В связи с этим материалы дела переданы в Амурскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Соответствующие службы проведут расследование в целях оценки ущерба и привлечения виновных лиц к ответственности», – заключает начальник отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны Амурского территориального управления Росрыболовства Владимир Толмачев.

Ликвидацией последствий на месте ЧП занимались специалисты управления эксплуатации Зейского водохранилища.

«Теплоход не использовался уже несколько лет, топлива на судне не было, но в двигателе остался мазут, сотрудниками нашего управления приняты первоочередные меры: в воду были сброшены сорбенты, нейтрализующие нефтепродукты, и проведена частичная утилизация. По результатам анализов, проведенных гидрохимической лабораторией, в пробах воды, взятых на месте происшествия, содержание нефтепродуктов превышает предельно допустимые нормы в 500 раз. В дальнейшем управлением будет отслеживаться ситуация и вестись мониторинг проб воды в заливе Малый Гармакан», – говорит начальник отдела охраны водных ресурсов управления эксплуатации Зейского водохранилища Алексей Коробков

Судно «Тарбаган» затонуло 1 мая в заливе Малый Гармакан по правому берегу Зейского водохранилища. Там оно было оставлено на зимнюю стоянку.

«Руководство общества оформило с владельцем "Тарбагана" договор оказания услуг на право стоянки в акватории, несмотря на то, что судно находилось в аварийном состоянии. И если владелец судна надеялся, что все обойдется, то руководитель общества пренебрег здравым смыслом. Предполагаемая авария была очевидна, ее нельзя было не предвидеть при таком ветхом состоянии корпуса судна. Согласно договору, ООО должно осуществлять присмотр за плавсредством и при необходимости сохранности немедленно ликвидировать возникшую угрозу. Но в результате ненадлежащего присмотра за судном в период таяния льда и повышения уровня воды в акватории оно утонуло», – рассказал начальник отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны Амурского территориального управления Росрыболовства Владимир Толмачев.

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#МЧС #происшествия

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Нино Кохреидзе