Король Нидерландов признался, что тайно подрабатывает пилотом гражданской авиации

Фото: Marie Claire

Король Нидерландов Виллем-Александр рассказал, что время от времени работает пилотом на пассажирских авиалиниях, сохраняя при этом инкогнито. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на BBC.

По его собственному признанию, монарх дважды в месяц исполнял обязанности второго пилота на рейсах компании KLM Cityhopper, обслуживающей в основном европейские страны. Садясь за штурвал, король обращался к пассажирам по громкой связи, не раскрывая своего имени. Что интересно, отдельные пассажиры всё же узнавали голос высокопоставленной особы.

Летом 2017 года король Виллем-Александр планирует повысить свою квалификацию и переучиться с лайнера Fokker 70 на более крупный самолёт семейства Boeing 737.

«Было бы приятно когда-нибудь начать летать к новым пунктам назначения, с большим числом пассажиров, на более длинные расстояния», – отметил он.

Виллем-Александр стал первым мужчиной на троне страны за 123 года. Король в Нидерландах – фигура номинальная, он выполняет в основном представительские функции.

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#жизнь #транспорт

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Алексей Воскобойников