На амурских фермах животных проверяют на бруцеллез

Ветеринарные врачи в Приамурье проверяют, есть ли у амурских животных на фермах бруцеллез. Заболевание, которое в этом году зарегистрировали в Амурской области, опасно не только для скота, но и для людей. Сейчас медики объезжают крестьянско-фермерские хозяйства, берут кровь на анализ у животных и прививают поголовье от сибирской язвы.

Забор крови для серологического исследования на бруцеллёз ветеринарный врач Светлана Карамушкина проводит каждый день с конца марта. И, как показал недавний случай в селе Сергеевка, не зря. Анализ крови, взятый у местных коров, показал – пять животных из всего поголовья заражены бруцеллёзом. Следующую плановую проверку ветеринар провела в фермерском хозяйстве в селе Усть-Ивановка. Пробы крови направили в областную ветеринарную лабораторию. Результаты покажут, есть ли среди коз и баранов больные животные.

«Бруцеллёз – он общий для человека и для животного. Поражает суставы, половую систему и нервную. Для животноводства это чревато малым приплодом, ранними абортами, то есть не получаем нужного количества приплода. Ну а для человека – в основном это профессиональное заболевание ветеринарных врачей. Поэтому нужно обезопасить и себя», – рассказала заведующая Волковским ветеринарным участком Светлана Карамушкина.

Мясо животных с бруцеллезом не представляет опасности после промышленной переработки, а в других продуктах бактерии могут сохранять активность до 40 дней. Поэтому молоко и продукция из него уже не поступают на прилавок. Чтобы не допустить других инфекционных заболеваний скота, каждому животному в хозяйстве села Усть-Ивановка сделали прививки, в этот раз была вакцинация против сибирской язвы.

«Баранов у нас 250, коров 180. Держим для мяса и для молока. Ветеринары сами приезжают, проверяют, чтобы все здоровые были», – сказал заведующий крестьянско-фермерским хозяйством села Усть-Ивановка Абдулвохоб Машрапов.

К волковскому ветеринарному участку относится несколько крестьянско-фермерских хозяйств в четырёх сёлах – Волкове, Владимировке, Ровном и Усть-Ивановке. В каждом из них ветеринару пришлось обойти по 30 дворов. Поголовье в Усть-Ивановке – одно из последних по плану.

«Услуга для владельца – взятие крови – делается бесплатно. Вакцины тоже бесплатные. Единственное, что берётся, – плата за материальное обеспечение», – отметил начальник Благовещенской районной станции по борьбе с болезнями животных Юрий Тюряев.

Плановые процедуры ветеринары проводят два раза в год – весной и осенью. Такое время года выбрано неспроста. В крестьянско-фермерских хозяйствах начался окот овец. Ягнят, как и взрослых особей подвергают ветеринарной обработке. Прививки им пока не ставят. Вакцинация ягнят, козлят и телят начинается позже. Закупают вакцину по числу всего поголовья и в зависимости от плана профилактических мероприятий.

«Вакцина закупается за счёт федерального и областного бюджетов. В прошлом году на это выделили более 7 миллионов федерального бюджета и более 3 миллионов областного. В этом году вакцина поступает постоянно, так как у неё есть определённый срок годности», – прокомментировал и. о. начальника управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области Анатолий Нижник.

Вакцинацию от бруцеллёза, по правилам, не проводят в мелких хозяйствах, только в крупных животноводческие комплексах. Вспышка этого заболевания в области регистрируется второй год подряд. Прививки от сибирской язвы и ящура ставят всем без исключения. Последний раз такое опасное заболевание, как ящур, регистрировали в 2013 году, а сибирскую язву в Приамурье не выявляли уже около десяти лет.

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Екатерина PL