Лёву Би-2 задержали с марихуаной на стадионе «Открытие Арена»

Фото: lenta.ru

Лидер рок-группы «Би-2» Егор Бортник (известный поклонникам как Лёва Би-2) задержан полицейскими на московском стадионе «Открытие Арена». У музыканта нашли марихуану. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

«Лёва Би-2 был задержан после того, как у него нашли “косяк” с марихуаной», – рассказал собеседник агентства.

На стадионе в этот день проходила встреча футбольных клубов «Спартак» (Москва) и «Терек» (Грозный). В пресс-службе столичного ГУ МВД подтвердили, что на стадионе действительно задержали гражданина с запрещёнными веществами, однако его имени не уточнили, отметив только, что по этому факту сейчас проводится проверка.

Как сообщил ТАСС информированный источник, Лёве Би-2 может грозить штраф или административный арест на срок до 15 суток. «Речь идёт о статье Кодекса РФ об административных нарушениях “Незаконный оборот наркотических средств”. Данная статья предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток», – сказал собеседник агентства.

В свою очередь, директор группы «Би-2» Руслан Волков отказался комментировать информацию о задержании хедлайнера коллектива. Он пояснил, что сейчас группа находится в отпуске.

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Алексей Воскобойников