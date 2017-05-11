В телеэфире собираются запретить к показу сцены с распитием алкоголя: обзор прессы

Фото: equipnet.ru

В России планируют брать деньги за использование иностранных названий; права россиян на самооборону могут расширить; население Амурской области сократилось на 800 человек – о чем сегодня пишут СМИ, рассказывает обозреватель Амур.инфо и ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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«Российская газета» сегодня открывается статьей под заголовком «Стрелять буду», в которой рассказывается о предлагаемом расширении прав граждан на самооборону при защите жилища. Принцип «Мой дом – моя крепость» должен стать непререкаемым. И он обеспечит неподсудность любому хозяину, убившему незваного и агрессивного гостя.

Приводятся цифры: в прошлом году за превышение пределов самообороны были осуждены 854 человека. Из них 286 – убили нападавших. Согласно новому законопроекту, обороняющийся человек не подлежит наказанию.

Напишут же такое

На что еще следует обратить внимание… В заметке «Научат русскому» говорится о том, что в стране собираются ввести сбор за использование иностранных названий. Группа депутатов-патриотов аргументирует идею тем, что на нашем рынке присутствует слишком много товарных брендов, наименований компаний и рекламы продукции, где используются иностранные слова и буквы латинского шрифта, что является проявлением неуважения к русскому языку.

Также в номере

И еще пара слов о законопроектах. Изучив данные ВОЗ, из которых следует, что Россия занимает четвертое место по употреблению алкоголя (12 литров на нос по прошлому году), сотрудники Центра разработки национальной алкогольной политики («Представляете, у нас, оказывается, есть такой Центр!» – восхищается обозреватель.) предложили «лучше пропагандировать здоровый образ жизни. В том числе с помощью полного запрета показа по телевидению процесса распития алкоголя». Сегодня – без комментариев.

Очень интересно

«Амурская правда» приводит демографическую статистику области. Читатели узнают, что только за первый квартал 2017 население Приамурья сократилось на 800 человек. Треть этой цифры – миграционный отток. Рассказывается, в какие края чаще всего уезжают наши соотечественники (есть и совершеннейшая экзотика: например, Афганистан и КНДР).

А всего в настоящее время в области проживает 801 тысяча человек.

Также в номере

И уж коль скоро обозреватель заговорил о статистике, то стоит обратить внимание на страницу «Деньги», где которой говорится о том, что больше всего у нас получают банкиры, энергетики и железнодорожники. По меньшей мере, читатели будут знать, из чьих доходов складывается их средняя заработная плата в 35 602 целковых.

На посошок

Главная тема «Амурской правды» – дети и отношение к ним. В газете говорится о детской онкологии (упаси, господь, всех детей от напасти!), рассказывается о женщинах, не по-человечески относящихся к своему потомству, и о мужчинах, которых почему-то особо виновными в сиротстве детей не считают. И в этом смысле обращают на себя внимание публикации Анны Дёровой, Варвары Носыревой и Андрея Анохина.

На том бы и попрощался Павел Андреевич с читателями, но не мог он не сказать о том, что еще не попало в сегодняшние газеты, но о чем многие, безусловно, уже знают: совершенно неожиданно, вдруг ушел от нас художник Александр Тихомиров.

Скорбим. Светлая ему память.

Фото Игоря Павлова

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#СМИ

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Нина Гвоздкова