В Амурскую область впервые поступило боевое снаряжение «солдата будущего»

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В общевойсковую армию Восточного военного округа, дислоцированную на территории Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровского края, поступило более тысячи комплектов экипировки новейшего боевого снаряжения «солдата будущего» – «Ратник». В общей сложности в него входит около 60 элементов экипировки стрелка, разведчика, механика-водителя и военнослужащих других специальностей.

«Ратник» представляет собой уникальный комплекс современных средств защиты, связи и вооружения, он предназначен для действий в различных климатических условиях в любое время суток.

«Ратник» комплектуется бронешлемами и бронежилетами, боевыми комбинезонами, гарнитурой с активной системой защиты слуха, очками, специальной защитой коленных и локтевых суставов, стрелковым оружием, боевыми ножами, а также приборами разведки, малогабаритными биноклями, унифицированными оптическими и тепловизионными прицелами, сообщает пресс-служба ВВО.

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#военные #технологии

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Екатерина PL