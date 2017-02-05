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сегодня, 09:19 8

В Амурскую область впервые поступило боевое снаряжение «солдата будущего»

В Амурскую область впервые поступило боевое снаряжение «солдата будущего»
Фото: commons.wikimedia.org

В общевойсковую армию Восточного военного округа, дислоцированную на территории Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровского края, поступило более тысячи комплектов экипировки новейшего боевого снаряжения «солдата будущего» – «Ратник». В общей сложности в него входит около 60 элементов экипировки стрелка, разведчика, механика-водителя и военнослужащих других специальностей.

«Ратник» представляет собой уникальный комплекс современных средств защиты, связи и вооружения, он предназначен для действий в различных климатических условиях в любое время суток.

«Ратник» комплектуется бронешлемами и бронежилетами, боевыми комбинезонами, гарнитурой с активной системой защиты слуха, очками, специальной защитой коленных и локтевых суставов, стрелковым оружием, боевыми ножами, а также приборами разведки, малогабаритными биноклями, унифицированными оптическими и тепловизионными прицелами, сообщает пресс-служба ВВО.

Просмотров всего: 811

#военные #технологии

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Дядя_Шурик

    Дядя_Шурик
    1 час назад

    Особенно круто смотрится кабель, который торчит как антенна и будет болтаться при ходьбе.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Походу игра на рояле не проканала

  • молокан

    молокан
    56 минут назад

    Нормално. Только вот ИГИЛ, безо всяких таких наворотов, в потерях примерно 1:10 разменивается.

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    32 минуты назад

    и сколько это стоит наших налогов?

  • Oldlord

    Oldlord
    27 минут назад

    Альберт Клубника

    и сколько это стоит наших налогов?



    Взгляните на цифры годового бюджета. Сравните с бюджетами стран НАТО и Азиатско-тихоокеанского бассейна.



    Или вам жалко средств на безопасность от внешней угрозы?



  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    24 минуты назад

    Oldlord

    Альберт Клубника

    и сколько это стоит наших налогов?



    Взгляните на цифры годового бюджета. Сравните с бюджетами стран НАТО и Азиатско-тихоокеанского бассейна.

    Или вам жалко средств на безопасность от внешней угрозы?



    На безопасность не жалко .

    Противно кормить Юдашкиных .

  • vertex

    vertex
    18 минут назад

    Ну ты же НАТО в конце 80 - х и 90 - х и без трусиков и носков, воротников и пилоток специальных со шлемом и антенной удерживал))). И кормили тебя не вражеским "шведским столом")))

    Выполнял поставленную задачу с тяготами и лишениями. Поэтому и называешься офицер СССР, который выполняет поставленную задачу в любых условиях и ситуациях, независимо от денежного довольствия.

    А безопасность простого населения от внутренних поборов со стороны властьимущих, кто обеспечивать будет?

  • БаРмалей

    БаРмалей
    14 минут назад

    1 тысяча?..это вся армия на ДВ? В 41 так же перевооружали-итог: 2.5млн.только безвести пропавших

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