До 25 градусов тепла: прогноз погоды в Амурской области на 18 мая

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В Амурской области 18 мая установится переменная облачность, местами пройдет слабый и умеренный дождь, возможна гроза. Юго-восточный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, в отдельных районах усиливаясь до 14 метров в секунду.

Температура по южным и центральным районам области составит 22…27 градусов тепла, по северу – плюс 20...25 градусов, местами в дожде – до плюс 15 градусов.

В Благовещенске в 6 часов утра за окном было 14 градусов тепла, северо-западный ветер дул со скоростью 1-4 метра в секунду. В течение дня в городе ожидается переменная облачность, возможен небольшой кратковременный дождь. Юго-восточный ветер разгонится до 8-13 метров в секунду. Температура составит 23…25 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL