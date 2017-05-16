В Благовещенске сгорел садовый домик

Фото: misanec.ru

Сообщение о пожаре в благовещенском товариществе «Юбилейное» поступило вечером 17 мая. Пожарные прибыли на место через 8 минут, но спасти строение не удалось.

К моменту прибытия пожарного расчета садовый домик горел открытым пламенем. С огнем боролись пять человек. На то, чтобы ликвидировать открытое горение пожарным потребовалось две минуты. Строение повреждено огнем по всей площади.Стоящий рядом жилой дом удалось спасти.

Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба амурского управления МЧС.

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Нино Кохреидзе