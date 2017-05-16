Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:37 3

В Благовещенске сгорел садовый домик

В Благовещенске сгорел садовый домик
Фото: misanec.ru

Сообщение о пожаре в благовещенском товариществе «Юбилейное» поступило вечером 17 мая. Пожарные прибыли на место через 8 минут, но спасти строение не удалось.

К моменту прибытия пожарного расчета садовый домик горел открытым пламенем. С огнем боролись пять человек. На то, чтобы ликвидировать открытое горение пожарным потребовалось две минуты. Строение повреждено огнем по всей площади.Стоящий рядом жилой дом удалось спасти.

Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба амурского управления МЧС.

Просмотров всего: 650

#МЧС #пожары #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    Каждый год сотни домиков по области сгорают. Этот особенный какой-то был, что в новостях написали?

  • спартак дв

    спартак дв
    1 час назад

    Что-то же надо писать!

  • спартак дв

    спартак дв
    1 час назад

    Только не понятно сгорел садовый домик а спасли рядом стоящий жилой дом. Плохо что фотографий нет.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

Кузбасская сотрудница полиции получила срок за истязание школьницы на автостоянке
Происшествия 5

В Благовещенске несовершеннолетний пьяный водитель пытался скрыться от полицейских
Происшествия

Содержание нефтепродуктов в Зейском море в месте затонувшего судна превышено в 500 раз
В России и мире

Лёву Би-2 задержали с марихуаной на стадионе «Открытие Арена»