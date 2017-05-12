Рядом со школой в Хэйхэ нашли артиллерийский снаряд

Фото: news.bigmir.net

В приграничном Благовещенску городе Хэйхэ рядом со школой нашли снаряд времен Второй мировой войны. На боеприпас наткнулись садоводы, высаживавшие цветы рядом с учебным заведением, сообщает информационное агентство «Партнеры».

Артиллерийский снаряд, оставшийся со времен Второй мировой войны, в провинции Хэйлунцзян нашли случайно. В районе 4 средней Хэйхэской школы садоводы обрабатывали почву для высадки растений. Работы по озеленению пришлось приостановить. На место вызвали соответствующие службы.

Прибывшие силовики и спасатели эвакуировали людей не только из здания школы, но и близлежащих строений, и оцепили район. Боеприпас извлекли из земли. Это оказался артиллерийский снаряд 40 сантиметров в длину, около 15 сантиметров в диаметре и весом в 12,5 килограмма. Находку передали для ликвидации.

Артиллерийский снаряд, вероятно, оставили на территории японские милитаристы во время Второй мировой войны. Боеприпасы, оставшиеся со времен японской оккупации, находят на территории Хэйхэ периодически.

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Нино Кохреидзе