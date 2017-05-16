55 лет назад родился экс-солист «А’Студио» Батырхан Шукенов

55 лет могло бы исполниться 18 мая экс-солисту группы «А’Студио» Батырхану Шукенову. «Джулия», «Белая река», «Стоп, ночь», «Солдат любви», «Эти тёплые летние дни», «Нелюбимая» – каждая песня, исполненная певцом, мгновенно становилась всероссийским хитом.

В 2000 году Шукенов принял решение покинуть «А’Студио» и заняться сольным проектом под собственным кратким именем «Батыр». С 2007 по 2015 годы Шукенов являлся советником президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева по культуре. В апреле 2015 года артист скоропостижно скончался от инфаркта.

* * *

Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают свой профессиональный праздник. Международный день музеев (International Museum Day) появился в календаре в 1977 году, и уже через год его отмечали более чем в 150 странах. В этот день многие музеи в разных странах мира открывают свои двери для всех желающих совершенно бесплатно, готовят новые экспозиции, тематические лекции, экскурсии, научные чтения. Нередко к этому событию приурочено и проведение тематических фестивалей, самый знаменитый из которых – «Ночь музеев», ставший в последние годы очень популярным. Он проводится во многих городах мира, как правило, в ночь с субботы на воскресенье, ближайшую к 18 мая.

* * *

90 лет назад американская кинозвезда Норма Толмадж случайно оставила отпечаток своей ступни на влажном бетоне перед входом в Китайский театр Граумана, тем самым положив начало традиции оставлять отпечатки ног и ладоней знаменитостей. Считается, что именно благодаря этому казусу в Голливуде появилась знаменитая аллея отпечатков ступней и ладоней кинозвёзд.

* * *

Своё 70-летие сегодня отмечает Владимир Качан – российский актёр, бард, автор песен на стихи Леонида Филатова – «Оранжевый кот», «Мгновение тишины», «Високосный год» и многих других. Качан играл в таких фильмах, как «Тайна Снежной королевы», «Зависть богов», «Ниоткуда с любовью, или Весёлые похороны», «Три дня в Одессе», «Маргарита Назарова» и других. Всем также известно исполнение Владимиром Качаном песни «Кавалергарды» из кинофильма «Звезда пленительного счастья».

* * *

60 лет назад родился основатель и лидер проекта Enigma, немецкий музыкант Мишель Крету. Он работал на протяжении своей карьеры со многими музыкантами. До создания «Энигмы» среди них были Сандра Крету, Фрэнк Фариан, Boney M, Мирей Матье, Петер Корнелиус и Майк Олдфилд. Позже его партнёрами по творческой работе стали Франк Петерсон, Давид Файрстейн, Йенс Гад, Angel Х, ATB, Jam & Spoon, Godlav, Peter Ries, Рут-Энн Бойл и Эндрю Дональдс. К 2001 году тираж альбомов, продюсером и автором которых является Крету, превысил 100 миллионов экземпляров.

* * *

55 лет сегодня исполняется бывшей супруге Мишеля Крету – немецкой поп-певице Сандре. После распада диско-группы Arabesque, в которой в 1979-1984 годы Сандра была ведущей вокалисткой, певица начала успешную сольную карьеру, став одной из самых популярных исполнительниц на европейской эстраде второй половины восьмидесятых- начала девяностых. В 1990-е годы Сандра также принимала участие в проекте своего супруга Enigma.

Просмотров всего: 237

#кино #культура #музыка #США

распечатать

Алексей Воскобойников