Амур сделался достоянием России: история Приамурья

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18 мая 1858 года генерал-губернатор Николай Муравьев возвратился из Айгуна в Благовещенск, где архиепископом Иннокентием было совершено благодарственное молебствие по случаю заключения русско-китайского трактата.

После службы Муравьев отдал следующий приказ: «Товарищи! Поздравляю вас! Не тщетно трудились мы: Амур сделался достоянием России. Святая церковь молится за нас. Россия благодарит. Да здравствует император Александр и процветает под кровом его вновь приобретённая страна! Ура!»

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18 мая 1918 года. В Благовещенске постановлением Совнаркома были национализированы все типографии.

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18 мая 1934 года. За успехи в социалистическом переустройстве деревни орден Ленина получили начальники политотделов МТС и совхозов Приамурья: Э. И. Чудновский (Украинская МТС), А. Н. Геласимов (Лохвицкая МТС), С. М. Минайченко (зерносовхоз «Завитинский»), Н. Г. Боровин (зерносовхоз «Партизан»), В. И. Алешин (зерносовхоз «Амурский»).

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18 мая 1974 года. Молодёжный художественно-политический театр представил на суд зрителя новый спектакль «Земля, на которой я стою» автора и постановщика Трегубенко. Эту премьеру коллектив посвятил строителям Зейской ГЭС.

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18 мая 1978 года. Амурский спортсмен одержал победу на международном турнире самбистов в Улан-Баторе. В весовой категории до 52 килограммов студент Благовещенского пединститута В. Куницын занял первое место, опередив борцов Болгарии, Испании, Японии и Монголии.

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В 2005 году СМИ рассказали о том, что благовещенцы покупали недвижимость в соседнем государстве. В Китае они открывали магазины, рестораны и офисы своих фирм. Многие приобретали квартиры.

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18 мая 2009 года во втором микрорайоне Благовещенска открылся кабинет врача общей практики. Территориальный участок первой поликлиники расположился в здании № 11/1 на Кантемирова. Кабинет был рассчитан на пять тысяч благовещенцев, живущих в этом районе.

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В 2010 году Народное правительство города Хэйхэ запретило торговцам трогать россиян. В торговых центрах Хэйхэ развесили документы, в которых на русском и китайском языках написано о том, что продавцам нельзя хватать российских туристов за руки, подталкивать их к прилавкам и так далее. Кроме того, «помогайкам» и продавцам, предлагающим купить носки или белье с рук прямо на улице, запрещено приставать к покупателям.

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В этот день в 2012 году в областном центре Приамурья простились с известным журналистом Вадимом Кудиновым. В последние годы Вадим Васильевич работал на телеканале «Спорт–Благовещенск». Его коллеги вспоминали, что Кудинова всегда отличал профессионализм и искренне доброе отношение к людям. Режиссёр по профессии, Вадим Кудинов с 1984 года работал на БАМе в газете «Авангард», затем – в Благовещенске. В областном центре он стал заместителем председателя областного комитета по телевидению и радиовещанию, развивал амурское радио.

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На фасаде благовещенского педуниверситета 18 мая 2015 года открыли мемориальную доску памяти поэта, писателя и художника Леонида Завальнюка. Право открыть памятный знак предоставили супруге Леонида Андреевича Наталье Марковне.

С открытия мемориальной доски в Благовещенске стартовала Неделя памяти поэта Леонида Завальнюка. Его творческий путь начался в амурской столице. О Благовещенске он писал в своих произведениях, песни на стихи Леонида Андреевича исполняли многие известные артисты.

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#жизнь #история

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Анастасия Болотина