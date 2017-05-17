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17 мая 2017, 20:55 20

Умер народный художник России Александр Тихомиров

Умер народный художник России Александр Тихомиров
Фото Игоря Павлова

17 мая умер народный художник РФ, автор направления «Оконопись» Александр Тихомиров. В марте ему исполнился 61 год. О времени и месте прощания с Александром Евгеньевичем будет сообщено позже.

Александр Тихомиров автор нового направления в живописи. Оконопись – религиозные сюжеты, выполненные темперой на старых ставнях – он запатентовал в 1995 году. С этого времени его работы стали своеобразным брендом Амурской области. Всего народный художник России создал более трёх тысяч оконописных работ.

Его работы находятся у известных артистов – участников фестиваля «Амурская осень», звезды итальянского кинематографа Джины Лоллобриджиды, чиновников российского правительства. Пять работ амурского художника есть в коллекции президента Владимира Путина.

Известный не только в России, но и за рубежом художник в 2016 году отметил свое 60-летие большой выставкой. «Возраст – это, скорее, состояние души. Мне не больше тридцати. Как мне друзья мои написали – два раза по тридцать. Второй раз 30, но всё равно 30», – сказал друзьям на ее открытии Александр Евгеньевич.

Фото Игоря Павлова

Просмотров всего: 2577

#жизнь #культура #память

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Комментарии
Показать все (20) Обсудить на форуме
  • Генрих VI

    Генрих VI
    3 часа назад

    Упокой Господь. Совсем ещё не старый был.

  • chuma

    chuma
    3 часа назад

    Мда... Как -то неожиданно.

  • Пушной зверек

    Пушной зверек
    3 часа назад

    Дашенька.... прими наши соболезнования =(

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    3 часа назад

    .....

  • амурские волны

    амурские волны
    3 часа назад

    Соболезнования родным... Отличный художник. Светлая ему память.

  • СВС

    СВС
    3 часа назад

    Вечная память.

  • Natta873

    Natta873
    3 часа назад

    Очень жаль. Светлый человек...

  • Галина Одинцова

    Галина Одинцова
    2 часа назад

    Соболезную. Очень жаль.

  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    2 часа назад

    Соболезную...

  • Питерский

    Питерский
    2 часа назад

    Очень неожиданно .Хороший человек был.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    да что ж такое то?.. как так то?.. ведь молодой совсем.... Соболезную родным и близким....

  • Play-off

    Play-off
    2 часа назад

    Соболезную. Очень рано ушёл.

  • архивная

    архивная
    2 часа назад

    соболезнование родным и близким,талантливый был художник,таких как он единицы во всем мире,очень печально,что так рано ушёл из жизни....помним... скорбим...

  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад

    Соболезную родным и близким.

    Большая потеря и для культуры амурской области.

    Спасибо, Александр Евгеньевич, что вы были с нами,

    что делились своим талантом.

    Земля вам пухом и светлая память.

  • Щуп

    Щуп
    2 часа назад

    Да как же так. Даже не верится. Близким, друзьям сил и терпения.

  • Игорь Павлов

    Игорь Павлов
    2 часа назад



    Светлый был человек Александр...

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    1 час назад

    Ой,Боже, какое неожиданное и до боли печальное известие !

    Александр Тихомиров - Народный художник Российской Федерации, Член-корреспондент Российской Академии Художеств, Член Творческого Союза Художников России, Председатель Правления Амурской организации Творческого Союза Художников России (ТСХР), Вице-президент Академии Художеств Мира «Новая Эра», Профессор БГПУ, Кавалер Ордена Дружбы, Обладатель Ордена Русской Православной Церкви «Преподобного Андрея Рублева III степени», кавалер ордена «Благотворение» III степени, Почетный гражданин города Благовещенска.Автор нового направления в живописи, зарегистрированного в Российском авторском обществе 1995 году под названием «Оконопись»... (Википедия)

  • CHEBURASHKA_28_RUS

    CHEBURASHKA_28_RUS
    53 минуты назад

    С виду здоровый и весёлый был, странно....

  • Александр Дмитрусев

    Александр Дмитрусев
    40 минут назад

    Ушёл гений..Искренние соболезнования родным и близким.

  • Nebo

    Nebo
    40 минут назад

    Ушёл, ушёл не попрощавшись . Ушёл от нас он навсегда. Но в нашей памяти остался , на веки, вечные года . Скорбим ......

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