Умер народный художник России Александр Тихомиров

Фото Игоря Павлова

17 мая умер народный художник РФ, автор направления «Оконопись» Александр Тихомиров. В марте ему исполнился 61 год. О времени и месте прощания с Александром Евгеньевичем будет сообщено позже.

Александр Тихомиров автор нового направления в живописи. Оконопись – религиозные сюжеты, выполненные темперой на старых ставнях – он запатентовал в 1995 году. С этого времени его работы стали своеобразным брендом Амурской области. Всего народный художник России создал более трёх тысяч оконописных работ.

Его работы находятся у известных артистов – участников фестиваля «Амурская осень», звезды итальянского кинематографа Джины Лоллобриджиды, чиновников российского правительства. Пять работ амурского художника есть в коллекции президента Владимира Путина.

Известный не только в России, но и за рубежом художник в 2016 году отметил свое 60-летие большой выставкой. «Возраст – это, скорее, состояние души. Мне не больше тридцати. Как мне друзья мои написали – два раза по тридцать. Второй раз 30, но всё равно 30», – сказал друзьям на ее открытии Александр Евгеньевич.

Фото Игоря Павлова

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Нино Кохреидзе