Начальник правового управления администрации Благовещенска обвиняется в мошенничестве

Уголовное дело возбуждено в отношении начальника правового управления администрации города Благовещенска Дмитрия Дрегваля. Его подозревают в мошенничестве.

Начальником правового управления городской администрации Дмитрий Дрегваль был назначен 1 февраля 2013 года.

По версии следствия, в феврале 2014 года он незаконно заключил договор социального найма на жилое помещение. А именно, на квартиру, расположенную в одном из домов по улице Комсомольской в областном центре. После путём обмана чиновник заключил с благовещенским комитетом по управлению имуществом договор на безвозмездную передачу указанной квартиры себе в собственность. Этим он причинил городу ущерб на 1 миллион 875 тысяч рублей.

16 мая подследственному предъявили обвинение. 17 мая по ходатайству следователя суд поместил Дмитрия Дрегваля под домашний арест. Также чиновника временно отстранили от занимаемой должности.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба амурского следственного управления.

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Нино Кохреидзе