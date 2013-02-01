Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:20 3

Начальник правового управления администрации Благовещенска обвиняется в мошенничестве

Начальник правового управления администрации Благовещенска обвиняется в мошенничестве

Уголовное дело возбуждено в отношении начальника правового управления администрации города Благовещенска Дмитрия Дрегваля. Его подозревают в мошенничестве.

Начальником правового управления городской администрации Дмитрий Дрегваль был назначен 1 февраля 2013 года.

По версии следствия, в феврале 2014 года он незаконно заключил договор социального найма на жилое помещение. А именно, на квартиру, расположенную в одном из домов по улице Комсомольской в областном центре. После путём обмана чиновник заключил с благовещенским комитетом по управлению имуществом договор на безвозмездную передачу указанной квартиры себе в собственность. Этим он причинил городу ущерб на 1 миллион 875 тысяч рублей.

16 мая подследственному предъявили обвинение. 17 мая по ходатайству следователя суд поместил Дмитрия Дрегваля под домашний арест. Также чиновника временно отстранили от занимаемой должности.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба амурского следственного управления.

Просмотров всего: 718

#городская власть #жизнь #криминал #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Gorojanka

    Gorojanka
    38 минут назад

    Может быть"социального найма" а не "займа"?

  • vertex

    vertex
    32 минуты назад

    Либо наиглупейшее действо чувства безнаказанности, либо завистники из той же администрации сдали и кто - то технично подсидел этого Дмитрия.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

В Благовещенске ищут пожилого мужчину, страдающего потерей памяти
Общество

В Благовещенске открыли издательско-писательский форум

сегодня, 18:53
Общество

Обновленный ФОК «Локомотив» открыли для сковородинцев
Происшествия

Китайских рыбаков, нарушивших госграницу, задержали у российского берега