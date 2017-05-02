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сегодня, 18:15 1

В Благовещенске ищут пожилого мужчину, страдающего потерей памяти

В Благовещенске ищут пожилого мужчину, страдающего потерей памяти

В Благовещенске разыскивают Бориса Петровича Жукова 1940 года рождения. 16 мая днем ушел из дома. Позднее его доставили бригадой скорой помощи в городскую клиническую больницу, оформили как неизвестного и отпустили домой. С тех пор о местонахождении мужчины ничего неизвестно.

На вид ему около 75-80 лет, среднего телосложения, рост 165-170 сантиметров, глаза серые, есть стеклянный протез правого глаза. Брови лохматые, волосы седые, имеется лобная лысина, усы седые, речь невнятная, ходит медленно при помощи трости, страдает потерей памяти.

На момент ухода был одет на нем была кепка вельветовая коричневая, кофта темная на пуговицах, зеленая рубашка, брюки серые с подтяжками, ботинки коричневые.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят незамедлительно сообщить по телефонам: 02 (с мобильного телефона 102) или 49-08-70, сообщает амурское управление МВД.

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