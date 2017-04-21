На площадке недостроя обанкротившегося «Городок» возобновилось строительство

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Строительные работы после небольшого простоя снова ведутся на площадке в микрорайоне «Европейский». Там возводят многоквартирный дом обанкротившейся компании «Городок». Два дня на площадку не поступали строительные материалы.

Работы на объекте не велись с 15 по 16 мая. Вечером 16 числа прошло оперативное совещание с участием руководства компании «Статус», которая достраиваем многоэтажку, и учредителями «Городока». Провел встречу зампред амурского правительства Дмитрий Тетенькин. Переселение дольщиков компании-банкрота находится на контроле правительства региона. Чиновники и строители обсудили обеспечение стройматериалами строительной площадки. 17 мая на объект завезли кирпичи и цемент.

За день строители выполнили кирпичную кладку внутренней несущей стены и закончили кладку межквартирных перегородок. Строители вышли на уровень 4 этажа.

Выполнения еженедельного плана-графика работ на объекте ежедневно контролирует инициативная группа дольщиков и представители предприятия «Строитель».

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#областная власть #строительство

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Нино Кохреидзе