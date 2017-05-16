В Благовещенске открыли издательско-писательский форум

В Благовещенске проходит издательско-писательский форум «Столичные издания–21 век». Его открытие прошло в библиотеке имени Чехова. Там собрались амурские писатели, поэты, журналисты и школьники.

Главной темой первого дня форума стало празднование 220-летия со дня рождения одного из основателей Благовещенска Святителя Иннокентия (Вениаминова). И в этом же году исполняется 40 лет со дня его канонизации. Эти даты стали отправными в составлении программы форума.

В память о Святителе Иннокентии было издано семитомное собрание его сочинений. Книгу впервые представили публике. Кроме того, во время проведения форума горожан ждет разнообразная программа: пройдут презентации книг, изданных на средства муниципального гранта, встречи с писателями, круглые столы, литературные вечера и другие мероприятия.

Первое мероприятие форума состоялось под открытым небом. В Городском парке благовещенские школьники собрались на турнир знатоков. В историческом поединке сошлись тринадцать команд. Ребята отвечали на вопросы по истории Благовещенска и Амурской области, вспоминали биографии Святителя Иннокентия и Николая Муравьева-Амурского, совершали виртуальное путешествие по историческим улицам города. Большинство школьных команд показали высокий уровень краеведческих знаний.

«Я думаю, что ребята более- менее подготовленные, и все-таки речь идет об истории нашей малой родины, и я думаю, что она интересна сейчас всем, в том числе и школьникам. Подрастающему поколению очень важно знать историю своего города, своей улицы, где ты родился и вырос», – сказала заведующая муниципальной детско-юношеской библиотекой имени Чехова Наталья Федорова.

За каждый правильный ответ команда получала баллы. Их сумма и определит победителей. Окончательные итоги турнира объявят на церемонии закрытия издательско-писательского форума, она пройдет 24 мая в Общественно-культурном центре.

Просмотров всего: 27

#жизнь

распечатать

Екатерина PL