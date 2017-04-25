Обновленный ФОК «Локомотив» открыли для сковородинцев

Фото: ckk-kursk.ru

В Сковородине после реконструкции открыли обновленный физкультурно-оздоровительный комплекс. Капитальный ремонт «Локомотива» длился полтора года.

Около 17 миллионов рублей на ремонт спортивного объекта выделила Забайкальская железная дорога, в чьем ведении и находится ФОК. В большом спортзале, подходящем для игры в баскетбол, волейбол и минифутбол, заменили полы, обновили освещение. Отремонтировали и помещение тренажерного зала. В бассейне заменили систему фильтрации и многое другое. Спортивный и тренажерный залы уже ввели в эксплуатацию, бассейн откроют осенью.

Заниматься в спортивном комплексе смогут не только железнодорожники, но и все жители Сковородина. Соответствующее соглашение подписали представители ЗабЖД и местного муниципалитета.

ФОК «Локомотив» в ближайшее время планируют внести в график областных соревнований.

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Нино Кохреидзе