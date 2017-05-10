Благовещенские водители: дороги разрушаются из-за неправильной укладки асфальта

Благовещенские автомобилисты жалуются на большое количество неровностей на дорогах города. Некоторые утверждают, что вместе со снегом в амурской столице сошел и асфальт. О проблемных местах люди пишут в социальных сетях.

Проехать со съемочной группой «Альфа-канала» по самым проблемным, по мнению городских автомобилистов, отрезкам дорог согласился опытный благовещенский водитель Алексей Шматок.

В соцсетях люди жаловались на состояние перекрестка Театральная – Октябрьская. Сейчас там идут ремонтные работы. Театральная – ключевая улица для Благовещенска. Менее значима – параллельная ей Политехническая, но эта дорога на порядок лучше.

«Начиная от Октябрьской до Конной асфальт идеально ровный. Машин здесь никогда нет. Почему его здесь сделали, для меня непонятно. Мы едем спокойно. Мы едем до Северной, тут он еще как-то так спорно, что ровный. А после Северной он идеально ровный», – отметил член общественного совета при УМВД России по Амурской области Алексей Шматок.

За поворотом на Конную опять привычная картина – дорожные кочки, ямы, везде заплатки. Алексей предположил, что дороги разрушаются из-за нарушения технологии укладки асфальта.

«Мы видим, что на свежем асфальте уже дырка. Даже если сверху что-то положат, она все равно просядет. Будем надеяться, что комиссия по приемке участка обратит на это внимание, напишут какие-то претензии», – сказал Алексей Шматок.

Несмотря на несовершенство благовещенских дорог, по мнению Алексея, городское дорожное покрытие еще не в худшем состоянии.

«Если брать наш город в целом, брать общую картинку – вроде бы и неплохо, но эти маленькие пятна, которые в городе есть, портят всю картину. То есть на сегодняшний день обстановка дорожная в городе, если говорить в целом, она, в принципе, неплохая, если смотреть по дальневосточному региону», – поделился Алексей Шматок.

Еще одна причина появления новых заплаток на дорогах – порывы теплосетей. На днях из-за такой аварии участок дороги в районе улиц Горького – Шимановского буквально провалился под автомобилем. Машина чуть не угодила под землю. Сейчас дыру засыпали

В прошлом году из-за выбоин на асфальте произошло 11 ДТП, в этом – пока три. Ущерб от ДТП водителям обязана возместить организация, которая отвечает за этот участок дороги.

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#строительство #транспорт

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Екатерина PL