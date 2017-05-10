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Благовещенские водители: дороги разрушаются из-за неправильной укладки асфальта

Благовещенские водители: дороги разрушаются из-за неправильной укладки асфальта

Благовещенские автомобилисты жалуются на большое количество неровностей на дорогах города. Некоторые утверждают, что вместе со снегом в амурской столице сошел и асфальт. О проблемных местах люди пишут в социальных сетях.

Проехать со съемочной группой «Альфа-канала» по самым проблемным, по мнению городских автомобилистов, отрезкам дорог согласился опытный благовещенский водитель Алексей Шматок.

В соцсетях люди жаловались на состояние перекрестка Театральная – Октябрьская. Сейчас там идут ремонтные работы. Театральная – ключевая улица для Благовещенска. Менее значима – параллельная ей Политехническая, но эта дорога на порядок лучше.

«Начиная от Октябрьской до Конной асфальт идеально ровный. Машин здесь никогда нет. Почему его здесь сделали, для меня непонятно. Мы едем спокойно. Мы едем до Северной, тут он еще как-то так спорно, что ровный. А после Северной он идеально ровный», – отметил член общественного совета при УМВД России по Амурской области Алексей Шматок.

За поворотом на Конную опять привычная картина – дорожные кочки, ямы, везде заплатки. Алексей предположил, что дороги разрушаются из-за нарушения технологии укладки асфальта.

«Мы видим, что на свежем асфальте уже дырка. Даже если сверху что-то положат, она все равно просядет. Будем надеяться, что комиссия по приемке участка обратит на это внимание, напишут какие-то претензии», – сказал Алексей Шматок.

Несмотря на несовершенство благовещенских дорог, по мнению Алексея, городское дорожное покрытие еще не в худшем состоянии.

«Если брать наш город в целом, брать общую картинку – вроде бы и неплохо, но эти маленькие пятна, которые в городе есть, портят всю картину. То есть на сегодняшний день обстановка дорожная в городе, если говорить в целом, она, в принципе, неплохая, если смотреть по дальневосточному региону», – поделился Алексей Шматок.

Еще одна причина появления новых заплаток на дорогах – порывы теплосетей. На днях из-за такой аварии участок дороги в районе улиц Горького – Шимановского буквально провалился под автомобилем. Машина чуть не угодила под землю. Сейчас дыру засыпали

В прошлом году из-за выбоин на асфальте произошло 11 ДТП, в этом – пока три. Ущерб от ДТП водителям обязана возместить организация, которая отвечает за этот участок дороги.

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#строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    ничего личного, просто бизнес.

  • wawbwc

    wawbwc
    1 час назад

    Хороших дорог у нас не будет никогда...когда в основании дорожного полотна будет лежать "скальник" тогда и полотно будет хорошим долгое время....а что имеют наши дорожники в качестве материала .... Гальку с астраханских лугов ))) ...увы но везти из других областей материал очень дорого

  • PRO

    PRO
    49 минут назад

    Во всем виноваты большегрузы!!!!! Разве не такая легенда была в последние годы?

  • vertex

    vertex
    47 минут назад

    Для серьезных компаний зашедших в область по своей нужде, недорого. Пусть им прикажет губернатор, с президентом поговорит, и они станут возить.

  • vertex

    vertex
    45 минут назад

    PRO

    Во всем виноваты большегрузы!!!!! Разве не такая легенда была в последние годы?



    Так они на стройки жилых комплексов заседанцев и возили, что дороги разбили и за собой еще не восстановили дорожное полотно.

  • Baska

    Baska
    45 минут назад

    Во всем виноват климат. Это была одной из причин

  • vertex

    vertex
    40 минут назад

    А в СНиПах советские специалисты для кого придумали, для "василия алибабаевича", что ли:

    Приложение А (справочное) Характеристика уровней удобств движения………

    Приложение Б (обязательное) Дорожно-климатическое районирование…………….

    Приложение В (обязательное) Классификация типов местности и грунтов…………

    Приложение Г (рекомендуемое) Методика измерений с помощью дорожного профилометра……………………………………………………………………………..

    Приложение Д (рекомендуемое) Рекомендации по выбору геосинтетических материалов………………………

  • гусеница

    гусеница
    2 минуты назад

    Я тоже так считаю!

    С уважением

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