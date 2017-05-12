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17мая
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сегодня, 17:30 0

Власти Белгородской области запретили собирать деньги на выпускные

Власти Белгородской области запретили собирать деньги на выпускные
Фото: limuzin-kaluga.ru

Власти Белгородской области официально запретили собирать с родителей выпускников деньги на подарки учителям и проведение выпускных вечеров. Также под запрет попали празднование выпускных в кафе, ресторанах, а также выезд с пикниками на природу. Об этом сообщает VSE42.Ru.

Соответствующее распоряжение для муниципальных органов в регионе выпустил местный департамент образования. Приказ, подписанный заместителем губернатора Белгородской области — начальником регионального департамента образования Наталией Полуяновой опубликован 16 мая.

Согласно документу, администрациям школ рекомендовано проводить выпускные вечера в стенах учебных заведений и воздержаться от излишних трат. Под запрет попало проведение праздничных вечеров в кафе и ресторанах, а также пикники в лесах и у водоёмов. В муниципальных районах и городских округах выпускные будут проходить по одному сценарию: после вручения аттестатов на базе образовательного учреждения пройдут балы выпускников и концерты.

Также в приказе департамента образования Белгородской области указано требование исключить сбор денег со школьников на проведение выпускного и на подарки как школе, так и учителям. Кроме того, выпускные рекомендуется завершить не позднее 22:00. Дежурить на выпускных будут ответственные работники муниципальных и городских органов управления образованием, педагоги и родители. В вечернее время в местах отдыха молодежи родители и полицейские будут проводить профилактические рейды, передаёт ИА Regnum.

В Белгородской области все выпускные пройдут 24 июня.

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#праздники #школа

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