Китайских рыбаков, нарушивших госграницу, задержали у российского берега
Пограничный наряд задержал в Шимановском районе двух граждан КНР. Рыбаки из провинции Хэйлунцзян ловили рыбу в российской части Амура.
Китайцев 1979 и 1985 годов рождения поймали вблизи села Нововоскресеновка. На металлической лодке они переплыли Амур, нарушив государственную границу. На российской стороне жители провинции Хэйлунцзян ловили рыбу с помощью сетей.
Пограничники нарушителей задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации», сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области.
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