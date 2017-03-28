Китайских рыбаков, нарушивших госграницу, задержали у российского берега

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Пограничный наряд задержал в Шимановском районе двух граждан КНР. Рыбаки из провинции Хэйлунцзян ловили рыбу в российской части Амура.

Китайцев 1979 и 1985 годов рождения поймали вблизи села Нововоскресеновка. На металлической лодке они переплыли Амур, нарушив государственную границу. На российской стороне жители провинции Хэйлунцзян ловили рыбу с помощью сетей.

Пограничники нарушителей задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации», сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области.

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Нино Кохреидзе