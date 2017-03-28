Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:28 0

Китайских рыбаков, нарушивших госграницу, задержали у российского берега

Китайских рыбаков, нарушивших госграницу, задержали у российского берега
Фото: motorka.org

Пограничный наряд задержал в Шимановском районе двух граждан КНР. Рыбаки из провинции Хэйлунцзян ловили рыбу в российской части Амура.

Китайцев 1979 и 1985 годов рождения поймали вблизи села Нововоскресеновка. На металлической лодке они переплыли Амур, нарушив государственную границу. На российской стороне жители провинции Хэйлунцзян ловили рыбу с помощью сетей.

Пограничники нарушителей задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации», сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области.

Просмотров всего: 181

#Китай #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 3

Начальник правового управления администрации Благовещенска обвиняется в мошенничестве
Общество 1

В Благовещенске ищут пожилого мужчину, страдающего потерей памяти
Происшествия 1

Рыбака, пропавшего в Зейском районе, перестали искать
Происшествия 3

Двойное убийство и поджог произошли в Береговом