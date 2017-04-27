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17мая
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сегодня, 17:29 1

С начала года в благовещенскую казну поступило порядка 440 миллионов рублей

С начала года в благовещенскую казну поступило порядка 440 миллионов рублей

За первый квартал 2017 года в бюджет Благовещенска поступило около 440 миллионов рублей. Это 20 % от утвержденного дохода. Показатель больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об итогах исполнения городского бюджета за первый квартал говорили на заседании комитета по бюджету Благовещенской думы. По сравнению с прошлым годом выросли неналоговые поступления в городскую казну, объемы госпошлины и другие составляющие бюджета. А вот доходы от земельного налога сократились на 15 %.

Тратиться в 2017 году приходится больше на программу по комфортному и доступному жилью (больше чем на 40 %), развитие транспортной и градостроительной систем Благовещенска, а также другие отрасли.

В первом квартале чиновники меньше тратили на обеспечение безопасности жителей, сохранение культуры и развитие потенциала молодежи. Остаток муниципального долга на 1 апреля составил ориентировочно 1 миллиард 73 миллиона рублей. Это обязательства по коммерческим и бюджетным кредитам.

«В целом бюджет города за первый квартал 2017 года использован с нулевым значением дефицита без учета остатков средств на счетах. По состоянию на 1 апреля кредиторская задолженность за 2016 год оплачена в сумме 14 миллионов 487 тысяч рублей, или 52,6 % от общей кредиторской задолженности», – пояснила начальник финансового управления администрации Благовещенска Наталья Тришина.

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#гордума #финансы #экономика

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