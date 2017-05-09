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Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: общественный экологический форум и амурская эмиграция

В среду, 18 мая, в утреннем эфире «Эха Москвы Благовещенска» поговорят о предстоящем Амурском общественном экологическом форуме. Гость студии – председатель Амурского областного отделения Русского географического общества, член Общественных палат РФ и Амурской области Геннадий Илларионов. Ведущие утреннего эфира – Олег Никитин и Екатерина Кузьмина.

В дневном эфире «Эха» выйдет очередной выпуск краеведческого радиосериала «Амурские волны». Тема – «Амурская эмиграция первой четверти 20-го столетия. Исследование вопроса». Рассказчик – краевед-исследователь Сергей Емельянов. Ведущий программы – Михаил Митрофанов. Ведущие дневного эфира Михаил Митрофанов и Олег Никитин.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#СМИ

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