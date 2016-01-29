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17мая
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сегодня, 17:20 0

В Белогорске будут делать фитнес-хлеб и печенье на солоде

В Белогорске будут делать фитнес-хлеб и печенье на солоде
Фото: bahetle.com

Предприятие «БелХлеб», являющееся резидентом ТОР «Белогорск», расширяет ассортимент выпускаемого товара. На предприятии разработано девять новых видов продукции. Помощь сотрудникам «БелХлеба» в этом оказали специалисты из хабаровской компании, занимающейся поставкой сырья для хлебопекарного и кондитерского производства и ориентированной на здоровое питание.

Гости продемонстрировали свое сырье и способы его применения в рецептах резидента. По итогам их визита в список продукции «БелХлеб» включены хлеб для здоровья «фитнес», хлеб с натуральными засушенными овощами, хлеб тигровый, отделанный рисовой опарой. Перечень также пополнился двумя новыми видами печенья, изготавливаемыми на солоде.

В разработке находится еще несколько видов выпечки. По словам представителей ООО «БелХлеб», визит хабаровских специалистов оказался продуктивным. Предприятие планирует в дальнейшем продолжить совместную работу по нескольким направлениям – разработке рецептуры и закупке сырья, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск #производство

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