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Рыбака, пропавшего в Зейском районе, перестали искать

Рыбака, пропавшего в Зейском районе, перестали искать
Фото: images.esosedi.ru

В Зейском районе прекратили поиски амурчанина, пропавшего 27 апреля в районе села Николаевка во время рыбалки. Мужчину искали родные, добровольцы, спасатели и полицейские.

Прекратить поиски решили в зейской полиции. Стражи правопорядка сейчас проводят следственно-оперативные действия.

26 апреля мужчина с друзьями выехал на рыбалку в район села Николаевка Зейского района. На следующий день он ушел с места стоянки и не вернулся. 28 апреля в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о его пропаже. 29 апреля спасатели выехали на поиски. 2 мая к ним присоединилась авиация. Два дня самолет Ан–2 обследовал с воздуха зоны возможного нахождения пропавшего мужчины.

За 18 дней поисков в Зейском районе обследовали территорию 8 на 12 километров суши, прилегающую акваторию и больше 20 километров вдоль трассы Зея – Николаевка. Поиски вели добровольцы, родственники и коллеги пропавшего, поисково-спасательный отряд Зеи, сотрудники полиции, кинолог с собакой. Ориентировку дали и охотникам.

В первый же день поисков на автодороге Зея – Юбилейный в 29 километрах от Зеи обнаружили личные вещи пропавшего, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

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#МЧС #происшествия

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