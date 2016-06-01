Площадь Музыки, блошиный рынок, гулянья на Большой: Благовещенск масштабно отпразднует День города

В Городском доме культуры рассказали журналистам, как благовещенцы отметят День города. В этом году отмечать праздник горожане будут в субботу, 3 июня. Площадь Ленина превратится в Площадь Музыки, а завершится День города фейерверком.

Всем улицам в этот день присвоят исторические названия: Садовая, Большая, Чигиринская, Благовещенская. В гулянье на Большой примут участие все учреждения культуры Благовещенска, приедут артисты из районов области. Всего заявки на участие подали почти 90 организаций. В прошлом году их было 65.

На площади Ленина можно будет послушать оркестры и потанцевать, а возле филармонии и городской администрации – увидеть живые исторические зарисовки в исполнении актеров.

В празднике примут участие и национальные диаспоры. На улицах города появятся шесть «живых скульптур» – это фигуры Лотошника, Купца, Городового и другие. Горожане смогут побродить по блошиному рынку или книжному развалу, посмотреть выступление творческих коллективов, увидеть фрагменты музея городской усадьбы.

Разносчики газет будут раздавать программу мероприятий с расписанием театрализованных представлений. В сквере за областной администрацией развернется ярмарка.

«Вот по 50-летия Октября – по улице Садовой – мне кажется, сто процентов будут ходить гулять. Эта улица живая, подвижная. Народ приучен к тому, что они ходят к МФЦ, там здание правительства и сам сквер такой необычный. Мы горожанам предложим новые формы и покажем по-новому наши предприятия. Учитывая, что мастеров очень много будет, молодые художники будут стоять, арт-плакаты будут. Выставки различные будут проходить, музыкальный салон тут будет, кукольный театр будет участвовать в этом», – рассказала директор Городского дома культуры Наталья Стулина.

Подробную информацию о творческих площадках во время праздника можно будет заранее посмотреть на сайтах городской администрации, управления культуры и Городского дома культуры.

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#праздники

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Екатерина PL