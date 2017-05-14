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Двойное убийство и поджог произошли в Береговом

Двойное убийство и поджог произошли в Береговом

В посёлке Береговом Зейского района в понедельник при тушении пожара 15 мая обнаружили трупы зарезанных пожилых супругов. Дверь дома была закрыта изнутри.

Тела 58-летнего мужчины и его 68-летней жены обнаружили при тушении пожара на улице Гагарина, 5. Горели дом и гараж. Входная дверь была закрыта изнутри.

«У мужчины 1959 года рождения были несколько проникающих ножевых ранений, а у его жены 1968 года рождения – резаные раны на ногах. Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело по факту убийства двух лиц», – сообщил корреспонденту Амур.инфо старший помощник руководителя амурского следственного управления Алексей Лубинский.

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#криминал #пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Дамбо

    Дамбо
    2 часа назад

    так 68-летняя жена или 68-го года рождения???

  • vikuslova

    vikuslova
    24 минуты назад

    Сoврeмeнный oбрaз жизни убивaет нaс: тoксичнaя срeдa, нeздоровaя eдa, трансжиры и кaнцерогены, aлкoголь и курeниe и многoe другоe приводит к накoплeнию TOКCИНOВ и ПAPAЗИTOВ в нашeм организмe. Нeдaвно oбнаружили что причиной рaковых oпухолeй и 93% смeртельных болeзней - тoксины и пaрaзиты внутри нас. Вoт почитайтe --- http://upl.pp.ua/eda

  • Парамэлло Цыганков

    Парамэлло Цыганков
    42 секунды назад

    Косячники.

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