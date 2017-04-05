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17мая
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сегодня, 16:50 0

Благовещенск принял почти 200 врачей из разных регионов страны

Благовещенск принял почти 200 врачей из разных регионов страны

Почти 200 врачей из Приамурья, Хабаровска, Иркутска и Москвы съехались в Благовещенск. В городской больнице прошла пятая Дальневосточная научно-практическая конференция. На ней говорили о женском здоровье, в частности в период беременности и родов.

Как признались амурские медики, такие встречи для них – «интеллектуальная встряска». Ведь своим опытом делятся именитые ученые, например, из московского «Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова».

Как и в столице, амурские врачи имеют опыт выхаживания новорожденных весом от 500 граммов. Как правило, такие дети появляются на свет раньше срока.

«Преждевременные роды – как в России, так и в Амурской области – этот показатель стабильный из года в год, но он достаточно высокий. 5 % преждевременных родов у нас. Хотя мы живем и действуем сейчас по протоколам, которые одобрены Министерством здравоохранения России, но, как вы знаете, личное общение намного важнее, чем прочитать просто протокол», – сказала заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФПДО Амурской государственной медицинской академии Ирина Жуковец.

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#здоровье

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