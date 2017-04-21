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На подъезде к амурскому селу нашли тело мужчины с ножевыми ранениями

На подъезде к амурскому селу нашли тело мужчины с ножевыми ранениями
Фото: belive.ru

Тело мужчины обнаружили на подъезде к селу Ключики несколько дней назад. Об этом сообщили в дежурную часть ОМВД России по Серышевскому району. Полицейским удалось задержать подозреваемых по горячим следам.

Погибшим оказался житель поселка Серышево. Мужчину 1985 года рождения нашли в лесополосе с колотыми и резаными ранами на шее, голове и теле.

Следователи установили, что погибший на протяжении двух дней перед смертью употреблял спиртное в разных компаниях. Всех собутыльников нашли и опросили. Один из них и рассказал о случившимся, а после на месте показал, как совершалось преступление.

Под подозрение попали двое. По месту их жительства при обыске обнаружили вещи с кровью. Сначала в Серышеве задержали одного, второй попытался скрыться. Его поймали уже в Благовещенске, сообщает пресс-служба амурского управления МВД России.

Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания ОМВД России по Серышевскому району. Оба дали признательные показания.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование уголовного дела продолжается, сообщает амурское следственное управление.

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#криминал #происшествия

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