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сегодня, 16:39 2

В женской консультации для благовещенок проводят День молочной железы

В женской консультации для благовещенок проводят День молочной железы

В первой женской консультации Благовещенска решили на безвозмездной основе проводить ультразвуковое исследование груди, чтобы на ранних стадиях диагностировать патологии. Принимать женщин будут раз в месяц. Бесплатное УЗИ можно сделать и в любой другой день, но талонов хватает не всем, поэтому акция должна устранить этот пробел, считают врачи.

Первый прием состоялся в конце апреля для 20 пациенток консультации. Сейчас идет запись на 26 мая. Получить направление можно у участкового гинеколога. Желающих ждут по адресу: Зейская, 72.

«"День молочной железы" – так он у нас называется. Суть заключается в том, что наши врачи УЗИ-диагностики весь день работают с пациентами по молочной железе. И наши пациенты имеют возможность в этот день дальше проконсультироваться у своих лечащих врачей и выявить необходимость дальнейшего дообследования», – рассказала заведующая женской консультацией № 1 Благовещенской городской клинической больницы Ольга Дедкова.

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#здоровье

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Комментарии
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  • Кортик

    Кортик
    2 часа назад

    День семенного канатика))

  • vikuslova

    vikuslova
    24 минуты назад

    Сoврeмeнный oбрaз жизни убивaет нaс: тoксичнaя срeдa, нeздоровaя eдa, трансжиры и кaнцерогены, aлкoголь и курeниe и многoe другоe приводит к накoплeнию TOКCИНOВ и ПAPAЗИTOВ в нашeм организмe. Нeдaвно oбнаружили что причиной рaковых oпухолeй и 93% смeртельных болeзней - тoксины и пaрaзиты внутри нас. Вoт почитайтe --- http://upl.pp.ua/eda

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