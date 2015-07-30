В женской консультации для благовещенок проводят День молочной железы

В первой женской консультации Благовещенска решили на безвозмездной основе проводить ультразвуковое исследование груди, чтобы на ранних стадиях диагностировать патологии. Принимать женщин будут раз в месяц. Бесплатное УЗИ можно сделать и в любой другой день, но талонов хватает не всем, поэтому акция должна устранить этот пробел, считают врачи.

Первый прием состоялся в конце апреля для 20 пациенток консультации. Сейчас идет запись на 26 мая. Получить направление можно у участкового гинеколога. Желающих ждут по адресу: Зейская, 72.

«"День молочной железы" – так он у нас называется. Суть заключается в том, что наши врачи УЗИ-диагностики весь день работают с пациентами по молочной железе. И наши пациенты имеют возможность в этот день дальше проконсультироваться у своих лечащих врачей и выявить необходимость дальнейшего дообследования», – рассказала заведующая женской консультацией № 1 Благовещенской городской клинической больницы Ольга Дедкова.

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Екатерина PL