Предприятия ЖКХ Приамурья накопили рекордный долг за электроэнергию

Фото: пресс-служба филиала ПАО ДЭК «Амурэнергосбыт»

230 котельных в Приамурье могут отключить от энергоснабжения за долги в ближайшее время. 2016 год стал антирекордным по сумме задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства перед энергетиками.

Предприятия ЖКХ Амурской области должны энергетикам 845 миллионов рублей. За прошедший отопительный сезон долг вырос на 357 миллионов. «Начиная с 2013 года у нас ежегодно ситуация с расчётами ухудшалась, но никогда она не превышала 200 миллионов. 357 миллионов долга – это невероятная какая-то величина, которая свидетельствует о том, что деградация в сфере расчётов за электроэнергию продолжается и каких-то системных изменений, которые могли бы нам говорить о том, что ситуация нормализуется, на данный момент мы не видим абсолютно», – прокомментировал ситуацию директор филиала ПАО ДЭК «Амурэнергосбыт» Виталий Стороженко.

Лидерами антирейтинга являются предприятия Райчихинска, Свободного, Белогорска, Бурейского района и посёлка Прогресс. «ЖКХ-Ресурс Райчихинский» должен «Амурэнергосбыту» почти 128 миллионов рублей. Чтобы воздействовать на должников, энергетики отключат на лето 229 котельных, что заденет все города Приамурья за исключением Благовещенска и Тынды. В этих городах ситуация более стабильна.

Предприятия-должники жалуются на недостаточно высокие тарифы и низкую платёжную культуру населения, а также слабую бюджетную поддержку.

На это энергетики отвечают – уровень платежей населения за электроэнергию в последние два года составляет 99 % и имеет тенденцию к снижению задолженности. Более 70 % долгов предприятий ЖКХ энергетики пытаются вернуть через суд. Руководителей предприятий привлекают к личной ответственности.

«К субсидиарной ответственности мы привлекли только семь руководителей, и величина субсидиарной ответственности всего 8 миллионов рублей. Но уже в отношении одного из семи руководителей мы добились дисквалификации, он получил запрет занимать руководящие должности», – рассказал Виталий Стороженко.

Сейчас специалисты Дальневосточной энергетической компании готовят правительству области предложение, с помощью которого надеются исправить ситуацию с долгами. Пока графики рассрочки миллионных долгов регулярно срываются, а к суммам задолженности добавляются ещё нули.

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#ЖКХ #суды #энергетика

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Анастасия Болотина