Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:01 0

Приморским рыбакам на удочку попалась трёхметровая акула (видео)

Приморским рыбакам на удочку попалась трёхметровая акула (видео)
Фото: laguna-akul.ru

Трёхметровая акула попалась на крючок двум рыбакам-любителям из Владивостока. Это произошло в среду, 17 мая, в Уссурийском заливе бухты Лазурная (Шамора), сообщает ИА «Дейта».

Двое жителей краевого центра отправились на катере на рыбалку в Уссурийский залив. Около 6 часов утра на одну из снастей клюнула крупная рыба, которая после того, как её удалось подтянуть к борту лодки, оказалась акулой.

«Рыбу вываживали минут 50. После того, как подтянули к борту, оказалось, что это акула длиной около трёх метров. По крайней мере, в катер, ширина которого около двух с половиной метров, она бы точно не поместилась. Поэтому мы не сильно расстроились, когда, в конце концов, рыба сорвалась. Брать её в руки было страшновато», – рассказал один из рыбаков, Михаил.

По его словам, ничего, кроме этой акулы, им в это утро не попалось, хотя на соседних лодках у их коллег был неплохой улов. Но яркие эмоции, полученные при вываживании акулы, признаётся мужчина, с лихвой компенсировали отсутствие улова.

Что касается вида акулы, которая едва не стала трофеем рыбаков, то рыбаки сходятся во мнении, что это, скорее всего, была крупная сельдевая акула. Впрочем, не исключено, что это могла быть и некрупная большая белая акула, либо какой-то иной вид.

Просмотров всего: 124

#Дальний Восток #животные

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Льготные кредиты предлагают обладателям дальневосточных гектаров
Общество 35

Олег Кожемяко и бывшие амурские чиновники на Сахалине стали зарабатывать больше

В России и мире

В Китае собака спасла жизнь погребённому заживо младенцу (видео)
Происшествия 62

Свободненцы рассказывают о семье маргиналов, убивающих животных ради еды