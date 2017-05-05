Приморским рыбакам на удочку попалась трёхметровая акула (видео)

Фото: laguna-akul.ru

Трёхметровая акула попалась на крючок двум рыбакам-любителям из Владивостока. Это произошло в среду, 17 мая, в Уссурийском заливе бухты Лазурная (Шамора), сообщает ИА «Дейта».

Двое жителей краевого центра отправились на катере на рыбалку в Уссурийский залив. Около 6 часов утра на одну из снастей клюнула крупная рыба, которая после того, как её удалось подтянуть к борту лодки, оказалась акулой.

«Рыбу вываживали минут 50. После того, как подтянули к борту, оказалось, что это акула длиной около трёх метров. По крайней мере, в катер, ширина которого около двух с половиной метров, она бы точно не поместилась. Поэтому мы не сильно расстроились, когда, в конце концов, рыба сорвалась. Брать её в руки было страшновато», – рассказал один из рыбаков, Михаил.

По его словам, ничего, кроме этой акулы, им в это утро не попалось, хотя на соседних лодках у их коллег был неплохой улов. Но яркие эмоции, полученные при вываживании акулы, признаётся мужчина, с лихвой компенсировали отсутствие улова.

Что касается вида акулы, которая едва не стала трофеем рыбаков, то рыбаки сходятся во мнении, что это, скорее всего, была крупная сельдевая акула. Впрочем, не исключено, что это могла быть и некрупная большая белая акула, либо какой-то иной вид.

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#Дальний Восток #животные

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Алексей Воскобойников