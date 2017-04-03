Амурским рыбакам задерживают выдачу путёвок на ловлю рыбы

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Амурские рыбаки до сих пор не могут открыть сезон большого улова – продажа путевок все еще не началась. Рыбачить в Приамурье можно и бесплатно, но самые «клёвые» места в области, где разрешается расставить сети, находятся в ведении Амуррыбвода. Отправляться туда за уловом следует только по путевке, сообщает газета «Телепорт».

Год назад амурчане приобретали путевки в марте. «Выдача путевок действительно задерживается из-за того, что Москва все еще не выделила нашей области квоты», – пояснил начальник Благовещенского межрайонного отдела по рыболовству и сохранению водных биоресурсов ФГУП «Амуррыбвод» Анатолий Диких.

Принять решение в столице должны со дня на день, и ожидается, что к первому летнему месяцу путевки на рыбную ловлю появятся в распоряжении «Амуррыбвода». Что касается суммарной квоты, то амурчанам будет разрешено выловить 220 тонн рыбы, из них 170 приходятся на Зейское водохранилище.

Сопроводительный документ для рыбаков в этом году не подорожает – сутки пребывания на платном участке будут стоить, как и в прошлом году, 450 рублей. Такой лимит позволит поймать, к примеру, около 15 килограммов карасей или 18 килограммов желтопера.

Всего в Амурской области существует 27 рыбопромысловых участков для платной рыбалки – это заливы Бурейского и Зейского водохранилищ, различные озера и реки. Правда, улов здесь ограничен, он зависит от стоимости путевки и вида рыбы.

Тем временем с 20 апреля по 30 мая на водоемах Приамурья действует запрет на добычу отдельных видов рыб – до конца весны продлится нерестовый период для ранне-нерестующихся щуки, ленка, тайменя, чебака.

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Анастасия Болотина