Благовещенцы собирают деньги на табличку для памятника Ленину

Инициативные благовещенцы объявили сбор средств на установку таблички для памятника Ленину на главной площади города. По подсчетам активистов, на эти цели нужно около 20 тысяч рублей. Пока собрано только 2 тысячи.

«Пять лет назад в Благовещенске при реконструкции памятника Ленину на одноимённой главной площади города табличка с его именем была демонтирована. Фактически уже пять лет один из главных символов города стоит безымянным. В администрации города на запрос об установке таблички ответили, что деньги на это не предусмотрены. Поэтому инициативной группой было решено собрать средства и организовать установку таблички силами жителей города», – сообщили активисты.

Установку приурочили к столетию Великой Октябрьской социалистической революции – 7 ноября. Будущая табличка будет изготовлена из гранита. На ее изготовление и установку нужны, по предварительным подсчетам, 20 тысяч рублей.

Средства принимаются на карту Сбербанка: 4276 0300 1765 4720 (Иван Шевкун) с пометкой «Ленин». Карта Сбербанка привязана к номеру телефона: 8962-285-09-28.

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Екатерина PL