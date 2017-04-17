Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:43 16

Благовещенцы собирают деньги на табличку для памятника Ленину

Благовещенцы собирают деньги на табличку для памятника Ленину

Инициативные благовещенцы объявили сбор средств на установку таблички для памятника Ленину на главной площади города. По подсчетам активистов, на эти цели нужно около 20 тысяч рублей. Пока собрано только 2 тысячи.

«Пять лет назад в Благовещенске при реконструкции памятника Ленину на одноимённой главной площади города табличка с его именем была демонтирована. Фактически уже пять лет один из главных символов города стоит безымянным. В администрации города на запрос об установке таблички ответили, что деньги на это не предусмотрены. Поэтому инициативной группой было решено собрать средства и организовать установку таблички силами жителей города», – сообщили активисты.

Установку приурочили к столетию Великой Октябрьской социалистической революции – 7 ноября. Будущая табличка будет изготовлена из гранита. На ее изготовление и установку нужны, по предварительным подсчетам, 20 тысяч рублей.

Средства принимаются на карту Сбербанка: 4276 0300 1765 4720 (Иван Шевкун) с пометкой «Ленин». Карта Сбербанка привязана к номеру телефона: 8962-285-09-28.

Просмотров всего: 490

#память

распечатать

Комментарии
Показать все (15) Обсудить на форуме
  • tt12blg

    tt12blg
    3 часа назад

    Да и крен с ним, кто не знает Вовочку ... и без всяких табличек. Белоглазовым помогите. Этому уже давно, кроме молитв, ничего не нужно.

  • Kaisla

    Kaisla
    3 часа назад

    Очередные любители собрать на ерунду деньги , народ катастрофически деградирует, ну сверлит в одном месте повесить табличку, так вешай, зачем на колени падать помогите!!!!!

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад



    ~~Пять лет назад в Благовещенске при реконструкции памятника Ленину на одноимённой главной площади города табличка с его именем была демонтирована.



    Вот кто демонтировал, тот пусть и монтирует обратно!

    Ибо нефиг памятники портить!

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    2 часа назад

    уже просто заняться не чем!!!!!!!!!!Какая к черту табличка??? Вот кто демонтировал, будьте любезны верните обратно...А если кому то так приспичило ее повесить, так возьми с зарплаты и повесь...

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    2 часа назад

    мммм.... расчеты бы глянуть, откуда такие цены на металл с гравировкой. или там табличка метр*метр?

  • 55

    55
    2 часа назад

    Может дешевле все-таки памятник демонтировать и все проблемы. А то нашли достопримечательность Благовещенска.

  • Светослав Ильиных

    Светослав Ильиных
    2 часа назад

    Есть люди, которые собираются довыбираться в ЗакСобрание. У нас идет на выборы глава Райчихинска. Почему бы ему не пожертвовать 20 тысяч на благое дело, ведь рос при СССР, образование получил при СССР, генеральным директором Дальвостугля стал при СССР. Он человек самодостаточный, почему бы не пожертвовать на славное прошлое 20 рублей по новому?

  • Ага!_Щщас!

    Ага!_Щщас!
    2 часа назад

    О времена.... вечно на что-то деньги собираем, и тянем, и просим... Кто на лечение, кто на таблички... рукалицо... Да ладно на лечение - дело благородное, нужно помогать тем, кто в беде, никто не застрахован, но на табличку собирать деньги - чушь полная, уж простите...

  • const

    const
    2 часа назад

    Маркером надпись сделать и хватит

  • Евгений Ищенко

    Евгений Ищенко
    1 час назад

    Здесь об этом подробнее http://www.amur.info/news/2017/05/16/124565

  • славянский

    славянский
    1 час назад

    constМаркером надпись сделать и хватит


    +++

  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    славянский

    const

    Маркером надпись сделать и хватит



    +++



    Сверху лаком для волос побрызгать, чтобы дождём не смыло.

  • Каучук

    Каучук
    1 час назад

    Oldlord



    ~~Пять лет назад в Благовещенске при реконструкции памятника Ленину на одноимённой главной площади города табличка с его именем была демонтирована.



    Вот кто демонтировал, тот пусть и монтирует обратно!

    Ибо нефиг памятники портить!



    Справедливо, кстати.

  • мыжго

    мыжго
    53 минуты назад

    55

    Может дешевле все-таки памятник демонтировать и все проблемы. А то нашли достопримечательность Благовещенска.



    То же самое можно сказать про церкви.

  • Генрих VI

    Генрих VI
    39 минут назад

    мыжго

    55

    Может дешевле все-таки памятник демонтировать и все проблемы. А то нашли достопримечательность Благовещенска.



    То же самое можно сказать про церкви.



    Тоже верно. И ОКЦ уродливый снести тоже. И вообще, оставить жилые дома и административные здания. Хватит.

Показать все (15) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Известный советский актёр Олег Видов умер от рака в США
В России и мире

«Героческий» промах: в Ростове-на-Дону установили памятник советскому солдату с ошибкой
Общество 52

Боровшийся с раком 18-летний Максим Шестопалов скончался

Общество 15

Здание электроаппаратного завода в центре Благовещенска начали реставрировать