Амурские школьники бегали по ж/д путям и цеплялись к вагону
Три семиклассника из Свободненского района на главных железнодорожных путях станции Малая Чесноковская перебегали дорогу перед близко идущим поездом. Ещё три ученика 7-х классов катались там же на подножках полувагона грузового поезда.
Транспортные полицейские установили личности школьников-нарушителей. Со всеми детьми проведены беседы профилактического характера.
Родители подростков привлечены к административной ответственности по статье КоАП «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.
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