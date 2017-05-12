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сегодня, 15:08 2

Амурские школьники бегали по ж/д путям и цеплялись к вагону

Амурские школьники бегали по ж/д путям и цеплялись к вагону
Фото: detki.guru

Три семиклассника из Свободненского района на главных железнодорожных путях станции Малая Чесноковская перебегали дорогу перед близко идущим поездом. Ещё три ученика 7-х классов катались там же на подножках полувагона грузового поезда.

Транспортные полицейские установили личности школьников-нарушителей. Со всеми детьми проведены беседы профилактического характера.

Родители подростков привлечены к административной ответственности по статье КоАП «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

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#дети #транспорт

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Комментарии
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  • tt12blg

    tt12blg
    3 часа назад

    В 12-13 лет, в 90-х годах, так развлекались, но никто про это в Амурской правде не писал, даже когда одному пареньку ногу по самые яйца отрезало.

  • Ариадна

    Ариадна
    1 час назад

    А почему никто не пишет, что виновата школа и учителя? После уроков учителя должны бдить и бдить....А семьи этих детей здесь типа не причем ((

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