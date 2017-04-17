Новый фильм о Чужих, «Трио в перьях», «Охотник с Уолл-Стрит»: кинопремьеры недели

Фото: Alien: Covenant

На этой неделе в благовещенских кинотеатрах стартуют три премьеры. В их числе шестая картина из вселенной «Чужого» под названием «Чужой: завет». Также горожанам предлагают посмотреть драматический фильм с Джерардом Батлером в главной роли «Охотник с Уолл-Стрит». А маленькие благовещенцы смогут сходить на мультфильм «Трио в перьях». Амур.инфо рассказывает об очередных киноновинках.

Чужой: завет

Научно-фантастический фильм режиссёра Ридли Скотта, являющийся непрямым продолжением фильма «Прометей» и второй частью приквел-серии фильмов о Чужих. Во время обследования удаленной планеты, расположенной на другой стороне галактики, экипаж колониального корабля «Завет» обнаруживает – то, что они изначально приняли за неизведанный рай, на самом деле – тёмный и опасный мир. Его единственный житель – синтетический андроид Дэвид, оставшийся в живых после обреченной экспедиционной миссии «Прометей».

Актеры: Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерстон, Билли Крудап, Дэнни МакБрайд. Режиссер: Ридли Скотт.

Фильм можно посмотреть в ДК Профсоюзов, киноцентре «Благовещенск» и обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова».

Трио в перьях

Воробей Ричард с рождения воспитывался аистами и считает себя одним из них. Но приходит время мигрировать на юг. Родители боятся, что Ричард не справится с перелетом, и оставляют его дома. Но воробей решает доказать всем, что он настоящий аист и сам отправляется в Африку. По дороге он заводит дружбу со странноватой совой и эксцентричным попугаем, мечтающим о большой сцене. Эта троица пускается в отчаянное путешествие на автобусе, поезде и круизном лайнере.

Актеры: Тильман Дёблер, Шеннон Конли, Кристиан Гол, Николетт Кребиц. Режиссеры: Тоби Генкель, Реза Мемари.

Мультфильм покажут в АОДНТ, ДК Профсоюзов, киноцентре «Благовещенск», ОКЦ, «Харбине» и обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова».

Охотник с Уолл-Стрит

Циничный и обаятельный хедхантер с Уолл-стрит Дэйн Дженсен близок к осуществлению американской мечты и покорению бизнес-олимпа. Но его карьерные интересы внезапно входят в противоречие с жизнью его семьи. Перед Дэйном встает непростой вопрос выбора.

Актеры: Элисон Бри, Джерард Батлер, Уиллем Дефо, Гретхен Мол. Режиссер: Марк Уильямс.

Фильм можно посмотреть в киноцентре «Благовещенск», АОДНТ и кинотеатре ТРЦ «Острова».

Подробное расписание киносеансов – на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».

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#жизнь #отдых

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Екатерина PL