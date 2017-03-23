Юлия Самойлова назвала киевское «Евровидение» скучным

Фото: neinvalid.ru

Российская претендентка на участие в конкурсе «Евровидение–2017» Юлия Самойлова рассказала о своих впечатлениях от прошедшего в Киеве мероприятия. По словам исполнительницы, организованное Украиной «Евровидение» прошло «скучно». Об этом пишет «Федеральное агентство новостей».

По словам Самойловой, ярких впечатлений от прошедшего конкурса у неё не осталось. Ей показалось, что мероприятие прошло очень ровно и «даже скучно как-то». Из выступавших на «Евровидении» исполнителей Юлия отметила победителя конкурса, португальского певца Сальвадора Собрала, сказав, что у него «волшебный» голос – «как с пластинки».

Юлия Самойлова должна была представлять на «Евровидении» Россию с песней Flame Is Burning. Однако Совет безопасности Украины запретил россиянке въезд на территорию страны из-за посещения певицей Крыма.

Просмотров всего: 99

#конкурсы #музыка #Украина

распечатать

Алексей Воскобойников