Школьный выпускной в Благовещенске пройдет 24 июня

Выпускной вечер для школьников Благовещенска проведут 24 июня, а последний звонок традиционно прозвенит 25 мая. ЕГЭ в этом году буду сдавать больше 1 300 человек. Даты сдачи госэкзаменов, проведение последнего звонка и выпускного для школьников обсудили на совещании в благовещенской администрации.

В 2016-2017 году в Благовещенске обучалось 24 859 человек. Для учеников младших и старших классов учебный год закончится 25 мая. В этот же день в городе прозвенит «последний звонок» для выпускников. А ученики средних классов будут учиться до 30 мая.

Выпускные экзамены для выпускников 9-х классов пройдут с 26 мая по 29 июня. Они будут сдавать четыре предмета. Аттестаты ребята получат 29-30 июня 2017 года.

Одиннадцатиклассников в этом году 928 человек, на медали из них претендуют 97 отличников. ЕГЭ они будут сдавать с 29 мая по 1 июля. На пункты сдачи придут 1 347 человек.

Вместе с выпускниками благовещенских школ этого года за парты сядут выпускники школ Благовещенского района, благовещенских лицеев, выпускники прошлых лет из разных территорий Амурской области.

Выпускной вечер запланирован на 24 июня 2017 года, сообщает пресс-служба мэрии.

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Нино Кохреидзе