Известный советский актёр Олег Видов умер от рака в США

Фото: crimea.ria.ru

Популярный советский актёр Олег Видов скончался во вторник, 16 мая, в США на 74-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на супругу Олега Борисовича Джоан Борстин. «Олег Видов, любимый муж, отец, друг скончался сегодня в Уэстлейк Виллидж, Калифорния, от осложнений после онкологической болезни», – рассказала Джоан.

Олег Видов – советский, российский, американский актёр и режиссёр, заслуженный артист РСФСР. Родился в 1943 году в городе Видное Московской области. Детство провел в СССР, Монголии и Германии. Окончил школу рабочей молодёжи, работать начал с 14 лет. В 1960 году Видов дебютировал в фильме Александра Митты «Друг мой, Колька!». Спустя два года он поступил на актёрский факультет во ВГИК.

В активе артиста – около полусотни картин, многие из которых получили широкое признание публики. Особенно советским зрителям Видов запомнился по работе в таких фильмах, как «Всадник без головы», «Я шагаю по Москве», «Обыкновенное чудо» (первая экранизация), «Сказка о царе Салтане», «Джентльмены удачи», «Легенда о Тиле».

В 1983 году артист поехал в Югославию, где снялся в нескольких фильмах и сериалах. Некоторое время жил в Австрии и Италии. В сентябре 1985 года выехал в США, где женился на Джоан Борстин. Здесь актёр продолжил карьеру. Его партнёрами по съёмочной площадке были Арнольд Шварценеггер, Микки Рурк, Уоррен Битти.

Он также снимался в телесериалах на канале HBO, NBC. ABC. В 1988 году Видов и его жена основали кинокомпанию Films by Jove, Inc., которая в 1992 году получила международные права на прокат анимационных фильмов студии «Союзмультфильм».

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Алексей Воскобойников