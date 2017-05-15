Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:44 0

Известный советский актёр Олег Видов умер от рака в США

Известный советский актёр Олег Видов умер от рака в США
Фото: crimea.ria.ru

Популярный советский актёр Олег Видов скончался во вторник, 16 мая, в США на 74-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на супругу Олега Борисовича Джоан Борстин. «Олег Видов, любимый муж, отец, друг скончался сегодня в Уэстлейк Виллидж, Калифорния, от осложнений после онкологической болезни», – рассказала Джоан.

Олег Видов – советский, российский, американский актёр и режиссёр, заслуженный артист РСФСР. Родился в 1943 году в городе Видное Московской области. Детство провел в СССР, Монголии и Германии. Окончил школу рабочей молодёжи, работать начал с 14 лет. В 1960 году Видов дебютировал в фильме Александра Митты «Друг мой, Колька!». Спустя два года он поступил на актёрский факультет во ВГИК.

В активе артиста – около полусотни картин, многие из которых получили широкое признание публики. Особенно советским зрителям Видов запомнился по работе в таких фильмах, как «Всадник без головы», «Я шагаю по Москве», «Обыкновенное чудо» (первая экранизация), «Сказка о царе Салтане», «Джентльмены удачи», «Легенда о Тиле».

В 1983 году артист поехал в Югославию, где снялся в нескольких фильмах и сериалах. Некоторое время жил в Австрии и Италии. В сентябре 1985 года выехал в США, где женился на Джоан Борстин. Здесь актёр продолжил карьеру. Его партнёрами по съёмочной площадке были Арнольд Шварценеггер, Микки Рурк, Уоррен Битти.

Он также снимался в телесериалах на канале HBO, NBC. ABC. В 1988 году Видов и его жена основали кинокомпанию Films by Jove, Inc., которая в 1992 году получила международные права на прокат анимационных фильмов студии «Союзмультфильм».

Просмотров всего: 2504

#кино #память #США

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 16

Благовещенцы собирают деньги на табличку для памятника Ленину
В России и мире 1

Хакеры взломали табло на вокзале в Вашингтоне и несколько минут транслировали порно
В России и мире

Портрет любовницы Пикассо продан в США за 45 миллионов долларов
Общество 2

Тестю Коляна из «Реальных пацанов» исполнилось 50