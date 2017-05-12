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сегодня, 14:11 0

Амурчане угнали с территории КФХ «Жигули» и попали в ДТП

Амурчане угнали с территории КФХ «Жигули» и попали в ДТП
Фото: амурское управление МВД

Житель Константиновского района обратился к местным полицейским с заявлением о пропаже его машины. Мужчина на ночь оставил автомобиль «Жигули» территории КФХ. Утром его уже не было на месте. Спустя некоторое время машину нашли, на ней были повреждения.

Сотрудники полиции организовали оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых установили личности подозреваемых в угоне. Ими оказались двое местных жителей 1994 и 1998 годов рождения.

Один из молодых людей работал в крестьянско-фермерском хозяйстве и знал, что на территории оставляют автомобиль. Ночью подозреваемые через забор проникли на территорию КФХ и угнали «Жигули». Однако неподалеку они попали в ДТП, после чего скрылись.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством группой лиц по предварительному сговору». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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#закон #криминал #происшествия #транспорт

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