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сегодня, 13:53 5

Благовещенского предпринимателя оштрафовали за продажу просроченного спортивного питания

Благовещенского предпринимателя оштрафовали за продажу просроченного спортивного питания

Амурское управление Роспотребнадзора проверило индивидуального предпринимателя, занимающегося продажей спортивного питания в магазине Bodybilding Shop по адресу: улица Мухина, 114/1. Специалисты обнаружили, что бизнесмен продавал более 200 наименований продукции без маркировки на русском языке, без документации, а также с истекшим сроком годности.

Продукцию, не соответствующую требованиям действующих технических регламентов арестовали. Материал был направлен в Арбитражный суд Амурской области для принятия решения.

В итоге Арбитражный суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ «Нарушение продавцом требований технических регламентов» и вынес наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей с конфискацией арестованной продукции, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

Просмотров всего: 803

#закон #здоровье #торговля

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Комментарии
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  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    5 часов назад

    спорт прошёл)))

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    4 часа назад

    Это цена карнитина....он в аптеке дешевле

  • сибирячка

    сибирячка
    4 часа назад

    Алёна Валентиновна

    Это цена карнитина....он в аптеке дешевле



    дозировку смотрите

  • Студент_932

    Студент_932
    2 часа назад

    Заказуха сразу ясно) На всех информагенствах так пропиарить новость. Амур инфо обычно пишут: в одном из магазинов города... А тут и название тебе, и адрес...

  • Бодрячок

    Бодрячок
    2 часа назад

    Амур инфо хочет подкачаться

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