Благовещенского предпринимателя оштрафовали за продажу просроченного спортивного питания

Амурское управление Роспотребнадзора проверило индивидуального предпринимателя, занимающегося продажей спортивного питания в магазине Bodybilding Shop по адресу: улица Мухина, 114/1. Специалисты обнаружили, что бизнесмен продавал более 200 наименований продукции без маркировки на русском языке, без документации, а также с истекшим сроком годности.

Продукцию, не соответствующую требованиям действующих технических регламентов арестовали. Материал был направлен в Арбитражный суд Амурской области для принятия решения.

В итоге Арбитражный суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ «Нарушение продавцом требований технических регламентов» и вынес наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей с конфискацией арестованной продукции, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

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Екатерина PL