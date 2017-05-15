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17мая
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сегодня, 13:43 0

В Благовещенске почти на месяц полностью перекроют часть улицы Амурской

В Благовещенске почти на месяц полностью перекроют часть улицы Амурской
Фото: kirov-portal.ru

С 19 мая по 29 июня в Благовещенске полностью перекроют проезжую часть улицы Амурской между Мухина и Артиллерийской. В связи с износом тепловой сети на этом участке специалисты Благовещенской ТЭЦ будут реконструировать магистраль. Работники проведут капитальный ремонт и заменят 530 метров трубопровода.

Кроме того, началось восстановление элементов благоустройства, поврежденных в ходе проведения аварийно-восстановительных работ зимой. Поэтому 17 мая до 21:00 будет ограничено движение транспорта по половине проезжей части на перекрестке Театральная – Октябрьская и по улице Театральной между Октябрьской и Красноармейской.

Также в связи с аварийно-восстановительными работами на тепловой магистрали с 17 по 19 мая будут перекрыты половина проезжей части по улице Ленина между Шевченко и переулком Святителя Иннокентия, половина проезжей части по улице Забурхановской в районе Шевченко, сообщает пресс-служба города.

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#ЖКХ #транспорт

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