Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:31 0

В Приамурье начался ремонт региональных дорог

В Приамурье начался ремонт региональных дорог
movdorstroy.ru

К ремонту автомобильных дорог регионального значения приступили специалисты минтрансстроя и Амурупрадора. Всего в 2017 году запланирован ремонт 67 объектов регионального дорожного сектора, починят 313 километров автомобильных дорог области и 310 погонных метров мостовых сооружений.

На участке дороги Архара – Иннокентьевка с середины апреля ведутся работы по восстановлению системы водоотвода с устройством гравийного покрытия на 10-километровом участке. Завершить работы дорожники планируют в августе 2017 года.

С апреля идут работы на участке автомобильной дороги Белогорск – Великокнязевка – Томичи. Участок проходит через Белогорск. Из-за значительных разрушений на проезжей части проводятся работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия и обочин. Эта дорога отмечена в проекте Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция – карта убитых дорог». Сумма средств на дорожные работы составит 34 миллиона рублей, закончить ремонт планируется в июле.

Специалисты Амурупрадора обследовали автомобильную дорогу регионального значения на участке от села Белогорье до примыкания к автомобильной дороге Благовещенск – Свободный. На участке зафиксированы значительные разрушения покрытия проезжей части, влияющие на безопасность дорожного движения. С апреля асфальтобетонное покрытие проводят в порядок. В комплексе этого объекта также будут чинить отдельные участки автодороги Белогорье – Марково. Отремонтируют более 2 километров, работы планируется завершить к октябрю текущего года.

В план дорожного ремонта 2017 года министерством транспорта и строительства области включены проблемные участки дорог Октябрьского района.

На участках дорог Покровка – Ильиновка с апреля начали восстанавливать системы водоотвода и гравийного покрытия. На трассе Екатеринославка – Тамбовка – Константиновка будут восстановлены асфальтобетонное покрытие и система водоотвода. До конца года работы планируют закончить.

На восьми километрах автомобильной дороги «Обход города Шимановска» к концу года восстановят земляное полотно, систему водоотвода и асфальтобетонное покрытие.

На остальных запланированных участках дорог регионального значения работы начнутся в мае – июне и будут закончены к концу текущего года, сообщает пресс-служба минтрансстроя Амурской области.

Просмотров всего: 368

#областная власть #работа #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

На площадке недостроя обанкротившегося «Городок» возобновилось строительство
Общество

Обновленный ФОК «Локомотив» открыли для сковородинцев
Общество 8

Благовещенские водители: дороги разрушаются из-за неправильной укладки асфальта
Происшествия 2

Амурские школьники бегали по ж/д путям и цеплялись к вагону