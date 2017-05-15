В Приамурье начался ремонт региональных дорог

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К ремонту автомобильных дорог регионального значения приступили специалисты минтрансстроя и Амурупрадора. Всего в 2017 году запланирован ремонт 67 объектов регионального дорожного сектора, починят 313 километров автомобильных дорог области и 310 погонных метров мостовых сооружений.

На участке дороги Архара – Иннокентьевка с середины апреля ведутся работы по восстановлению системы водоотвода с устройством гравийного покрытия на 10-километровом участке. Завершить работы дорожники планируют в августе 2017 года.

С апреля идут работы на участке автомобильной дороги Белогорск – Великокнязевка – Томичи. Участок проходит через Белогорск. Из-за значительных разрушений на проезжей части проводятся работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия и обочин. Эта дорога отмечена в проекте Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция – карта убитых дорог». Сумма средств на дорожные работы составит 34 миллиона рублей, закончить ремонт планируется в июле.

Специалисты Амурупрадора обследовали автомобильную дорогу регионального значения на участке от села Белогорье до примыкания к автомобильной дороге Благовещенск – Свободный. На участке зафиксированы значительные разрушения покрытия проезжей части, влияющие на безопасность дорожного движения. С апреля асфальтобетонное покрытие проводят в порядок. В комплексе этого объекта также будут чинить отдельные участки автодороги Белогорье – Марково. Отремонтируют более 2 километров, работы планируется завершить к октябрю текущего года.

В план дорожного ремонта 2017 года министерством транспорта и строительства области включены проблемные участки дорог Октябрьского района.

На участках дорог Покровка – Ильиновка с апреля начали восстанавливать системы водоотвода и гравийного покрытия. На трассе Екатеринославка – Тамбовка – Константиновка будут восстановлены асфальтобетонное покрытие и система водоотвода. До конца года работы планируют закончить.

На восьми километрах автомобильной дороги «Обход города Шимановска» к концу года восстановят земляное полотно, систему водоотвода и асфальтобетонное покрытие.

На остальных запланированных участках дорог регионального значения работы начнутся в мае – июне и будут закончены к концу текущего года, сообщает пресс-служба минтрансстроя Амурской области.

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Анастасия Болотина