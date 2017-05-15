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Слабый и умеренный дождь: прогноз погоды в Амурской области на 18 мая

В Амурской области 18 мая установится переменная облачность, местами пройдет слабый и умеренный дождь, ожидается гроза. Ночью в отдельных районах будет туман. Северо-восточный ветер, переходящий днем на юго-восточный, разгонится до 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 14 метров в секунду. Температура составит плюс 21…26 градусов, местами – плюс 11…16 градусов.

В Благовещенске 17 мая ожидается переменная облачность, возможен небольшой кратковременный дождь. Юго-восточный ветер наберет скорость 8-13 метров в секунду. Термометры покажут 23…25 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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